Ranch Sorting: l’European Western Show di Cremona, un vero successo!

Cremona, 26 gennaio 2024 – L’Europa del Ranch Sorting si è ritrovata a Cremona, ed è stato un successo.

Oltre 700 squadre hanno calcato le arene della Fiera di Cremona nei giorni dal 15 al 17 dicembre, nell’European Western Show realizzato dallo Show Manager Marco Sterbini in partnership con la Team Penning All Star.

L’evento Fitetrec-Ante è stato riconosciuto di valenza europea grazie all’approvazione da parte della FITE (Federazione Internazionale Turismo Equestre), grazie anche alla presenza di cavalieri provenienti da Belgio e Francia.

L’evento è stato inoltre accompagnato da un’ampia area espositiva che ha coinvolto cavalieri, accompagnatori e visitatori tutti entusiasti del Western Show 2023.

Le competizioni, anche grazie alla diretta trasmessa da play2ride.tv, hanno avuto un grande seguito sia attraverso lo streaming che sugli spalti.

Tanti i momenti di spettacolo avuti durante la presentazione dei finalisti dell’European Western Show e la consegna delle camicie ai componenti delle squadre delle nazioni Italia, Francia e Belgio, che si sono sfidate nell’European Cup che ha visto vincere il titolo di Champion sia della categoria Intermediate Open 12 punti e della categoria Limited Open 9 punti, la Francia!

La combattutissima finale dell’European Western Show è stata caratterizzata da vitelli difficilissimi, che hanno sfidato i Penner per la conquista del podio.

Che, per la categoria Intermediate Open 12 punti è stato composto da: Alessio Martino su Hf Rubberband Man e Oscarito Chaves su Magic Luna Jay, secondo posto per Danilo Lanari su Dual Ogrady e Alessandro Del Nibletto in sella a Bubble Smoking Cat, terzo posto per Marine Caroline su Ziggy Stardust e Oscarito Chaves su Magic Luna Jay.

I Champions della categoria Limited Open 9 punti sono stati Antonio Marmo su Little Wicked Sister e Gino Notte su Sh Gun Be Each.

Secondo posto per Luca Forte in sella a R.S.Coca Cola Bar e Gino Di Florio su Df Scerpo City Cat, terza posizione per Paolo Rosa su Serenade Jack e Michele Maselli su AM Placeful Charger.

L’evento patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Cremona è stato inoltre caratterizzato dalla presenza durante la manifestazione del Presidente Fitetrec-Ante, Franco Amadio, dal Responsabile Tecnico Luca De Rosa e dai Consiglieri nazionali, Maria Osti, Alessandro Botticelli e Roberto Bellini, nonché dal Presidente del Comitato Lazio, Mariateresa Mango.

Un ringraziamento a tutti i cavalieri che hanno scelto di dare fiducia al Western Show, un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per la riuscita di questo evento, dai Turn Back, alle segreterie, speaker e tutti coloro che all’insegna dello sport hanno reso questo evento memorabile!

A prestissimo con grandi novità.

Comunicato The Western Show