Al via i casting per Campus Life Experience 2

Bologna, 9 luglio 2020 – Umbria chiama, Toscana risponde. Dopo il successo della prima edizione di Campus Life Experience a Città di Castello, partono i casting per quella di settembre a Fucecchio (Firenze).

L’inedito format equestre, mix tra reality e talent – più propriamente definito “Life Experience” – che ha ricevuto il patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri, si prepara a selezionare dieci giovani atleti con i loro cavalli, partendo dal concorso ippico nazionale ospitato presso le strutture Horse Club Terra Jonica dal 17 al 19 luglio (San Giorgio Ionico, Taranto).

Seguiranno i casting fissati dal 7 al 9 agosto a Montefalco, in occasione del concorso ippico nazionale di Horses Le Lame Sporting Club, e il 10 agosto a Roma, presso Antica Scuderia di Ilaria Freddara.

Nel frattempo, la prima edizione è in fase di post-produzione.

IL FORMAT

Per una settimana, dieci giovani over 18 saranno ospitati gratuitamente con i loro cavalli per intraprendere un percorso formativo sotto la guida dell’olimpionica del dressage Laura Conz e dell’azzurro del salto ostacoli Riccardo Pisani (in nazionale alla Finale Nations Cup 2018, ai Campionati d’Europa 2019, con 15 Coppe delle Nazioni in curriculum, compresa Piazza di Siena 2019).

Durante questa settimana – trascorsa senza smartphone – i ragazzi, dotati del materiale tecnico da parte delle più rinomate aziende del settore equestre, vivranno oltre il contesto di routine sportiva per abbracciare un itinerario di crescita personale, anche grazie al supporto del mental coach Manuel Alghisi.

OBIETTIVO DEL PROGETTO

L’obiettivo di Campus Life Experience è quello di farli diventare sportivi prima di tutto nella mentalità, puntando a rafforzare in ognuno di loro il concetto di team.

Comunicato Stampa Campus Life Experience