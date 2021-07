Botticelle, dieci vetturini denunciati per occupazione abusiva

Roma, 30 luglio 2021 – Operazione di controllo nelle aree dell’Ex-Mattatoio al Testaccio, dove si trovano le scuderie dei cavalli utilizzati per le botticelle romane. Virginia Raggi, sindaca di Roma, in Ha dichiaratosindaca di Roma, in un suo post su Facebook: “Gli animali vanno rispettati e tutelati. Per questo motivo ho disposto una serie di controlli nelle aree dove vengono tenuti i cavalli delle cosiddette ‘botticelle’, le carrozze con cui vengono portati i turisti in alcune zone della nostra città. Grazie all’intervento della Polizia Locale all’ex Mattatoio, a Testaccio, ieri sono stati denunciati dieci ‘vetturini’ per occupazione abusiva. L’operazione ha riguardato 29 box presenti all’interno dello stabilimento, di proprietà di Roma Capitale. I nostri agenti, dopo aver accertato le irregolarità, stanno svolgendo ulteriori verifiche sull’utilizzo illegale di alcune di queste strutture. Non è tollerabile portare avanti attività economiche, di qualsiasi natura, in spregio delle più elementari norme che regolano la nostra Comunità. Noi andiamo avanti a tutela della salute degli animali e contro ogni forma di illegalità”. Aveva dichiarato Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali, nei giorni scorsi:

“La battaglia del Campidoglio per la tutela dei cavalli romani continua. Dopo lo stop del Regolamento per il trasferimento delle carrozzelle nei parchi e delle precedenti ordinanze dopo i ricorsi dei vetturini al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, non ci sta e con una nuova ordinanza, la n.129 del 27 luglio 2021, blocca nuovamente le botticelle e tutti i veicoli trainati da equidi”.

Secondo una agenzia Askanews la nuova ordinanza prevede che i cavalli potranno lavorare fino al 30 settembre soltanto dopo le 18, se la temperatura rilevata dalla stazione meteo di Roma Urbe risulterà inferiore ai 26 gradi.

“Prima delle 18 le botticelle non potranno circolare sulle strade della Capitale a prescindere dalla temperatura. Un duro colpo per i ‘botticellari’ che non potranno portare i cavalli al lavoro in queste giornate di calura infernale”, continua Oipa.

Il provvedimento non riguarda solo le botticelle: l’ordinanza vieta anche “ogni attività di trazione o trasporto con equidi”.

Vedremo dove verranno portati ora questi cavalli “sfrattati” dal Testaccio: speriamo non si allontanino troppo dal loro posto di lavoro, sarebbe davvero una vittoria di Pirro se dovessero affrontare un trasferimento più lungo per ‘timbrare il cartellino’.