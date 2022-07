Carrozze in città: l’estate calda continua

Bologna, 9 luglio 2022 – Mentre a Pisa si è arrivati alla calendarizzazione di un incontro tra le associazioni impegnate sul fronte della protezione e tutela del benessere degli animali e il sindaco Conti per trovare un punto d’incontro in merito alla circolazione delle carrozze per i turisti con trazione animale, a Roma il Tar prende la parola.

Il motivo del contendere, tra municipalità e vetturini, è l’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri n. 107 del 24 Giugno 2022. Il documento impone divieti di circolazione delle botticelle – così si chiamano le carrozze romane per i turisti – nelle giornate caratterizzate da ondate di calore di livello 2 e 3, estendendo l’orario dalle ore 11 alle 18 a tutela del benessere dei cavalli. Nei confronti di tale provvedimento, i vetturini hanno presentato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – il Tar – un’impugnazione e la contestuale richiesta di misure cautelari (siamo nella stagione clou per i turisti…) sino alla convocazione della Camera di Consiglio fissata il prossimo 4 agosto.

Il Dipartimento Tutela Ambiente capitolino ha comunicato che in data 27 giugno 2022 il Tar, con il decreto n.7375, ha respinto la domanda di applicazione delle misure cautelari e quindi di sospensiva delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza del Sindaco. In pratica ha rigettato l’istanza presentata dai vetturini.

Nelle motivazioni del respingimento, il Tar conferma la validità dei criteri che hanno motivato i divieti disposti dall’Ordinanza Sindacale a tutela dei cavalli. Che si sono basati sulle ricerche dell’ISPRA sul fenomeno delle isole di calore cui Roma è particolarmente soggetta. Ciò ha determinato la corretta introduzione di ulteriori parametri a quelli della temperatura, quali il tasso di umidità, la ventilazione e l’irraggiamento solare.

Fonte: Agenzie