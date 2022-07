I ‘para’ per Herning

Bologna, 9 luglio 2022 – Herning rimane un appuntamento nodale nel panorama del paradressage, quali che sarano i criteri di qualificazione per Parigi 2024 recentemente presentati in una bozza dalla Fei e in attesa di ratifica e/o emendamenti dall’Assenblea Generale di Novembre di Cape Town. I Campionati del Mondo 2022 dovrebbero infatti attribuire ben 4 finestre (slot) di qualifica olimpiche ‘di bandiera’ alle nazioni che piazzeranno la propria squadra nella top seven, tra i primi sette.

Ed ecco di seguito le iscrizioni nominative inoltrate dalla Fise al Comitato Organizzatore danese per la nostra rappresentanza para all’evento di agosto (8-14).

Nella long list del paradressage azzurro per Herning sono presenti:

– agente Fiamme Azzurre Sara Morganti (Mariebelle, Royal Delight)

– Francesca Salvadè (Oliver Vitz)

– Carola Semperboni (Lucky One, Paul)

– Federica Sileoni (Burberry, Don Perignon)

– Maurizio Ungalli (Funny Face 8)

Se la matematica non è un’opinione, la convocazione ufficiale per Herning, con l’indicazione dei quattro binomi (più la riserva) che rappresenteranno l’Italia in occasione dell’evento iridato, dovrebbe coincidere proprio con la long list e sarà inoltrata lunedì 11 luglio. A seguire, il 25 luglio, saranno effettuate le iscrizioni definitive.

Per chi volesse conoscere integralmente la bozza del testo Fei inerente il regolamento che governa la qualifica a Parigi 2024 e che verrà approvato e/oemendato all’Assemblea Generale Fei di Cape Town CLICCA QUI

Fonte: Fise