Cavalli rubati: in Calabria spariti uno stallone Quarter Horse, due fattrici e un puledro

Vibo Valentia, 23 giugno 2020 – Non si fermano i furti di cavalli: nella notte tra il 19 e il 20 giugno scorsi sono stati rubati a Zungri, in provincia di Vibo Valentia quattro soggetti in una sola notte.

Oltre a due fattrici e un puledro (ancora non microchippato) di cui non abbiamo per il momento dati precisi, anche uno stallone Quarter Horse sauro di 15 anni, Mouse Lena.

Acquistato da Monica Mazzotta poche settimane fa è riconoscibile per alcune macchie bianche di origine traumatica nella zona della punta dell’anca.

Altri segni particolari? una piccolissima stella bianca in fronte e un carattere dolcissimo, anche se stallone Mouse Lena è un cavallo assolutamente adorabile e tranquillo.

Non avrà certamente creato problemi ai ladri e li avrà seguiti come il più buono dei cagnolini.

Come in altre zone d’Italia (vedi Puglia e Lazio) anche in Calabria c’è una escalation preoccupante di furti di cavalli.

Per questo Cavallo Magazine si mette a disposizione di chi ha subito questo dramma, al fine di dare la massima visibilità e condivisione delle notizie.

Perché è importante aprire gli occhi, sapere che cavalli sono spariti e dove rivolgersi per dare eventuali informazioni: nel caso di Mouse Lena potete contattare Monica Mazzotta al +39 339 723 9027.

Ed è importante anche salvaguardare la nostra salute: occhio a dove comprate la carne equina, acquistarne al di fuori della filiera ufficiale espone a gravi rischi per la vostra salute. Gli animali da cui proviene potrebbero non essere sani o aver assunto medicinali di ogni tipo, senza contare che si potrebbe contribuire ad arricchire la malavita che trae profitto dai furti di cavalli.

Cavalli abituati al contatto con l’uomo, che non oppongono resistenza a chi vigliaccamente arriva con una capezza e se li porta via: e tra tutti i capi d’imputazione ascrivibili, ci dovrebbe essere anche quello della fiducia tradita.

Confidiamo in un intensificarsi delle operazioni di controllo da parte di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

Il loro ruolo e la loro cura nel controllo dei documenti dei cavalli e dei loro microchip quando vengono fermati camion che trasportano animali sono ovviamente fondamentali per dare la possibilità di rintracciare quelli rubati.