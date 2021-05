Compratori compulsivi? Armatura all’asta da Bonhams!

Londra, 26 maggio 2021 – Quello sfriccico che ti piglia di fronte a una cosa che ti piace e non resisti.

Magari lo sentirete guardando questa armatura per cavallo e cavaliere, completa e in ottime condizioni, in vendita all’asta da Bonhams proprio questa mattina.

E’ tedesca, è stata realizzata nel 16° secolo e ha una valutazione di base dai 17.000 ai 23.000 Euro: neanche tanto, per portarsi a casa un pezzo di storia del genere.

E l’armatura è anche completa di gualdrappa in velluto, con tanto di blasone.

Nel caso non riuscita a resistere, qui c’è la pagina dedicata a questa giornata della celebre casa d’aste londinese: se la prendete però vi fate una foto la prima volta che l’indosserete e ce la mandate, vero?

Tanti altri gli oggetti interessanti in catalogo, comunque: vale la pena dare una sbirciatina, specialmente per chi ama la monta storica.

