Fa caldo: cavallo in piscina in Sardegna

Bologna, 10 luglio 2021 – Un cavallo in piscina… Ridiamoci pure sopra ma teniamo bene a mente che questa volta è andata super bene. E non è affatto scontato.

È successo in Sardegna, in provincia di Oristano. Per la precicione nella borgata di Cirras, la zona agricola di Santa Giusta, assurta alle cronache solo pochi anni fa per l’ambizioso progetto del sindaco di trasformare una vasta area in un centro-villaggio dedicato al turismo sociale e sostenibile. Per richiamare in pratica i turisti ‘meno giovani’ al pari di Spagna e Portogallo.

Eludendo i confini della propria scuderia, verso le tre del mattino, un cavallo si è avventurato in un giardino vicino. E, cammina cammina, è arrivato fino alla piscina di una proprietà limitrofa, nella quale è caduto.

Per fortuna, anche se nessuno ha assistito al fatto, tutto deve essersi svolto senza particolari scivoloni. Secondo quando valutato dai veterinari, il cavallo non ha riportato lesioni evidenti, né ha sbattutto contro gli insidiosi bordi. Inoltre la piscina non era particolarmente grande o profonda e l’animale ha aspettato i soccorsi senza apparente panico. Probabilmente godendosi anche un certo refrigerio.

Per estrarlo dalla vasca, i Vigili del fuoco di Oristano hanno dovuto imbragarlo e sollevarlo con un’autogru.

Dopo di che l’insolito bagnate è stato riconsegnato incolume al proprietario. Che sicuramente manderà un mazzo di fiori ai proprietari della piscina e controllerà meglio la porta della scuderia.