Incendio in Liguria: vittime due asini e un cavallo

Bologna, 10 marzo 2022 – Questa mattina, tra le 4 e le 4,30, in un casolare adibito a piccola scuderia sulle alture tra Pegli e Pra’, nel Ponente genovese, è scoppiato un terribile incendio.

Allertati da alcuni residenti svegliati dal bagliore delle fiamme alte, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco che purtroppo però questa volta non sono riusciti a salvare la vita di un cavallo e due asini. Al loro arrivo le fiamme erano già risultate letali per questi animali. Sono invece stati tratti in salvo un altro asino e due cani.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale e da alcune agenzie, ci sarebbe anche un uomo leggermente ferito, la cui posizione è al momento al vaglio degli inquirenti. Non si esclude infatti al momento che l’incendio possa aver avuto origine dolosa.

Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire eventuali responsabilità.