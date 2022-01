Infarto a 16 anni: pronti i soccorsi nel centro ippico

Arezzo, 7 gennaio 2022 – È crollato da cavallo mentre, da bordo campo, assisteva a una lezione che il suo istruttore stava impartendo ad altri allievi: un infarto. Che incredibilmente ti può cogliere anche se sei un ragazzo e non stai facendo niente di particolare. Anche se non hai mai avuto niente.

Ed è stato proprio un sedicenne, un cavaliere ‘ospite’ all’Equestrian Centre di Arezzo, in sella solo per una sessione di allenamento, ad essere stato ‘toccato’ da un incidente di questo tipo. Che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Nella tragedia, per fortuna al momento con epilogo positivo, il centro ippico si è rivelato il posto migliore in cui trovarsi. La mobilitazione per i soccorsi è stata infatti immediata. E forse non è un caso, dato che al centro aretino, sede di tante gare, sono abituati a essere ben reativi verso le molte criticità che possono nascondersi in ogni piega dello sport equestre. Malore compreso.

L’assistenza medica è stata particolarmente tempestiva, attraverso e con la supervisione del personale medico del 112, la linea unica del soccorso, che ha raccolto l’allarme.

In pochissimi minuti, a ridosso del campo gara è atterrato anche l’elisoccorso, che ha trasportato immediatamente il ragazzo all’ospedale delle Scotte di Siena.

Intorno, il brivido corso tra gli altri cavalieri e tra la gente presente. Una grande paura che si è poi sciolta davanti alla risoluzione, almeno al momento positiva, della vicenda.

Cavallo Magazine e il mondo dei cavalli esprime il più sentito in bocca al lupo al giovane cavaliere e alla sua famiglia. Un applauso anche allo staff che ha prestato i primi soccorsi.