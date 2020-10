Prato: puledro cade in un fossato, i Vigili del Fuoco lo salvano

Poggio a Caiano (Prato), 28 ottobre 2020 -Se il buongiorno si vede dal mattino, si prospettano tempi poco noiosi per i proprietari di questo “giovanotto”.

Il puledro di 8 mesi di cui parliamo, infatti, nel tardo pomeriggio di ieri era finito in un fossato: è salvo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Agli uomini del comando di via Paronese è stata necessaria un’autogru per rimettere il soggettino con i piedi per terra.

Fortunatamente per lui non ci sono state conseguenze negative, un veterinario lo ha visitato e riconsegnato sano e salvo a chi si occupa di lui nel centro ippico dove è successo l’incidente.

La notizia del puledro nel fossato l’abbiano ripresa da La Nazione, edizione di Prato.

Qui ricordiamo un altro puledro non lontano da Prato, anche lui molto fortunato…Neri!