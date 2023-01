Romania: la benedizione dell’Epifania a Pietrosani continua, ma senza la neve

Bucarest, 9 gennaio 2023 – Nei giorni pigri immediatamente successivi alle feste di fine anno, dopo botti e panettoni, è dura ripartire a pieno regime.

Ma una certezza, almeno per chi fa il nostro mestiere, c’è: la serie di fotografie che arrivano regolarmente da anni e raffigurano la festa che si tiene nel villaggio di Pietrosani, in Romani, il giorno dell’Epifania.

E’ uno di quei servizi che sai arriverà, e che come sempre ci farà vedere cavalli con bardature tradizionali, sia attaccati che a sella, sfilare per l’orgoglio dei proprietari che li hanno infiocchettati di rosso e strigliati per le grandi occasioni.

Dopo la sfilata la benedizione e dopo la benedizione le corse, di buon augurio per l’anno che verrà.

E come dal 2017, anche questa volta manca completamente la neve.

I cavalli galoppano sullo sfondo dell’erba gialla e secca di un inverno sbagliato: un altro segnale, un altro avvertimento, un altro memento.

Chissà se lo ascolteremo, quest’anno.

Pietrosani è un comune rurale della Romania, dove si aspettano ancora le infrastrutture urbanistiche più elementari.