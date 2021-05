Viaggi maledetti: 8 cavalli, 3 puledri

Bologna, 18 maggio 2021 – Viaggi maledetti… Non ce ne vogliano i pugliesi, gente dalle solide tradizioni equestri nella maggior parte dei casi. Purtroppo però dalla cronaca ci arriva un altro pessimo esempio. A testimoniare che il rispetto per il cavallo (e in generale per gli animali) è un concetto ancora molto lontano.

È notizia di questo weekend che la Polizia Stradale di Brindisi ha fermato, sulla SS 613, un camion che trasportava ben 11 cavalli. Naturalmente in condizioni di estremo pericolo. Otto cavalli e tre puledri. Questo il triste elenco dei passeggeri. Che viaggiavano senza paratie, ammassati uno contro l’altro e senza neppure un finestrino aperto. Viaggi maledetti.

Tanta ‘poca’ cura, ci indica una unica destinazione per questi sfurtunatissimi cavalli. E ancora una volta il pensiero va all’incomprensibiele perché.

Il conducente e proprietario degli animali ha dichiarato che stava portando ‘il bestiame’ a un fiera, in provincia di Lecce. Arrivavano dalla zona di Salerno.

Oltre a non essere attrezzato propriamente per trasportare un numero così alto di cavalli, il camion si presentava alle forze dell’ordine molto sporco, senza nessuna attenzione sanitaria per gli animali.

Sempre secondo i rilievi della Polizia, non era presente sul camion alcun documento che determinasse l’identità degli equini.

Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell’Asl di Brindisi che, viste le condizioni dei cavalli, hanno disposto il fermo sanitario degli animali. Nonché il loro trasferimento presso un luogo più consono. In cui fosse possibile offrire loro le prime cure e procederw alla loro identificazione.

Sempre troppo esigua la sanzione per il conducente-proprietario. Per le violazioni riscontrate in materia di trasporto di animali vivi (Dlg 151/2007 e Dpr 320/54) gli è stata comminata una multa di 3500 euro.