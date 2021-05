Cavalli on live: gli appuntamenti per il benessere

Bologna, 17 maggio 2021 – Un paio di giorni fa avevamo dato la notizia del varo di una serie di appuntamenti da maggio a ottobre, Targati Ecopneus, Uisp e con la collaborazione di Fieracavalli insieme a importanti Università italiane gli incontri sono pensati per raccontare le realtà di eccellenza nel mondo dell’equitazione sostenibile. Grazie anche alla gomma riciclata. Un filone insomma che merita un ulteriore approfondimento.

Ricerca scientifica, sport, benessere animale ed economia circolare al centro di Cavalli On Live, il format online dedicato al benessere di cavallo e cavaliere che partirà il 24 maggio 2021 alle 19.30. Cavalli On Live è organizzato da Ecopneus e UISP – Unione Italiana Sport Per tutti in collaborazione con Fieracavalli. Obiettivo? Illustrare le potenzialità della gomma riciclata dei PFU-Pneumatici Fuori Uso per l’equitazione.

Durante gli appuntamenti, accessibili liberamente attraverso i profili Facebook di FieraCavalli, Ecopneus e UISP, verranno presentate ricerche, risultati e le soluzioni più innovative legate al benessere del binomio cavallo e cavaliere. E all’impiego della gomma riciclata dai PFU nell’ambito degli sport equestri.

Ad aprire il ciclo di incontri il 24 maggio alle ore 19:30 sarà l’intervento di Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Econeus, la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei PFU-Pneumatici Fuori Uso in Italia.

La gomma riciclata dai PFU è un materiale di elevato valore tecnologico che mostra tutto il suo potenziale anche nell’ambito equestre. Test scientifici e ricerche sul campo hanno confermato infatti come l’utilizzo di pavimentazioni per l’equitazione in gomma riciclata presentino notevoli vantaggi. Sia dal punto di vista della gestione dei centri sportivi sia per la salute del cavallo e del cavaliere. Proteggono le articolazioni del cavallo. Riducono drasticamente la dispersione di polveri nell’aria rispetto i tradizionali campi in sabbia. Sono drenanti. Hanno una manutenzione dai costi ridottissimi e una forte valenza antitrauma, che le rende adatte anche per la tutela dei cavalieri.

La parola a Ecopneus

«Come Ecopneus ci siamo impegnati molto negli anni a diffondere una maggiore conoscenza su questa valida applicazione della gomma riciclata. Con un costante lavoro di R&D, attivando e supportando diversi studi scientifici e iniziative» dichiara il Direttore Generale di Ecopneus Giovanni Corbetta. «Negli sport equestri la gomma riciclata può davvero fare la differenza. Sia dal punto di vista della gestione dei centri sportivi sia per la salute del cavallo e del cavaliere. Una realtà sempre più tangibile che ci fa ben sperare per una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità. Anche nell’impiantistica per l’equitazione».

Così Uisp

«Siamo grati a Ecopneus per aver interpretato al meglio lo spirito di sport sociale e per tutti che caratterizza l’Uisp. Coniugare sostenibilità ambientale, svluppo dell’attività e benessere del cavallo e del cavaliere» dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp. «Questa partnership è rafforzata dal rapporto con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Perugia. Che ne accredita i presupposti scientifici e mette a disposizione di tutti i praticanti i risultati scientifici».

Appuntamenti imperdibili

Cavalli On Live sarà l’occasione per approfondire i risultati delle ricerche realizzate dal 2015 a oggi nell’area del benessere animale sulle pavimentazioni in gomma riciclata da PFU promosse da Ecopneus in collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia e UISP.

Una collaborazione che ha portato alla sperimentazione di soluzioni impiantistiche innovative in gomma riciclata per i campi esterni e per i camminamenti di box e scuderie. Che oggi è già possibile trovare in un Centro equestre di Orvieto (TR) e presso il Centro militare veterinario dell’Esercito (CEMIVET) di Grosseto.

I 7 incontri saranno visibili ogni mese alle ore 19:30 e accompagneranno la community dell’equitazione all’edizione 2021 di Fieracavalli (4-14 novembre, Verona).

La prima puntata sarà on line il 24 maggio e verrà trasmessa in diretta sulle pagine social di Ecopneus, UISP e di Fieracavalli.

Seguiranno gli appuntamenti del 7 giugno, 21 giugno, 12 luglio, 20 settembre, 11 ottobre e del 25 ottobre che resteranno comunque sempre visibili sulle pagine social dei partner.

Per favorire un dialogo costante con i partecipanti verrà attivato un indirizzo mail benesseredelcavallo@uisp.it dove inviare domande, interagire o commentare quanto proposto dagli appuntamenti.

Fonte: Uisp