Centro Ippico di Pavia: tutti con Elena Pozzoli

Pavia, 25 marzo 2021 – Quando si dice che gli amici li vedi nel momento del bisogno.

E non solo gli amici: perché per dare una mano a Elena Pozzoli e ai suoi cavalli, colpiti dalla rinopolmonite equina, si è mosso tutto il mondo equestre italiano.

Il Centro Ippico di Pavia, questo il nome del circolo, è purtroppo uno dei 4 focolai accertati di Herpes Virus Equino in Italia, che ha colpito alcuni suoi cavalli nella forma peggiore, quella neurologica.

Elena, che con i suoi cavalli fa scuola a piccoli e grandi all’insegna dell’amore per questi splendidi compagni di vita, aveva già visto duramente provato dal Covid il suo lavoro.

Diminuite in modo drastico le lezioni durante i vari lockdown dei mesi scorsi, e ora ci si è messo l’EHV-1.

Dei 40 cavalli della sua scuderia 26 sono risultati certamente positivi all’Herpes virus equino, 11 non certi e gli altri negativi.

Una di quelli colpiti, Gildigia, è morta a causa delle complicazioni causate dalla forma neurologica e un altro, Spank, sta lottando da tre settimane per vivere; una delle fattrici ha abortito.

Tutti i cavalli della scuderia hanno bisogno di costosi medicinali, diversi veterinari si alternano per prestare cure e terapie.

Tranne che in notti particolarmente brutte, in cui è anche capitato fossero lì contemporaneamente.

Sono stati recuperati sollevatori per i cavalli che non ce la facevano a stare in piedi, è stato allestito un ponteggio per Spank nel maneggio coperto.

Lo hanno addormentato e trascinato sin lì perché nella scuderia non si poteva risolvere il problema della putrella necessaria a reggerlo tramite l’imbrago.

Elena Pozzoli aiuta da anni diverse associazioni che si occupano di salvare animali sottratti a situazioni problematiche o “semplicemente” abbandonati.

Non solo cavalli ma anche cani e chiunque abbia bisogno di una casa sicura, anche soltanto per un periodo breve.

Sarà per questo che in tanti si sono mossi per aiutare lei: che per una volta può dare ad altri la gioia di essere utili, quella gioia che lei conosce così bene.

Una delle veterinarie che cura i cavalli di Elena ha lanciato una raccolta fondi per aiutarla a sostener le spese di queste lunghe settimane.

In pochissime ore ha quasi raggiunto l’obiettivo di 10.000 Euro, mille goccioline hanno formato un mare.

La Fise Lombardia ha fatto arrivare un box prefabbricato per ospitare un’altra fattrice gravida lontana dagli altri cavalli, sperando che porti a termine il suo puledro.

Un mare di affetto per Elena, che ha sempre aiutato tutti.

Domani venerdì 26 marzo alle ore 21 Elena Pozzoli e Claire Orzalesi saranno in diretta dalla pagina Instagram di Cavallo Magazine con la nostra Nicole Fouquet: vi aspettiamo, per starle ancora più vicini.