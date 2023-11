La Bardella Maremmana porta l’Italia (e le nostre tradizioni) ad Hannover

Viterbo, 28 novembre 2023 – “Cavalli dinamici ed equilibrati, cavalcanti coraggiosi e con profonde radici nelle antiche tradizioni della loro terra” hanno scritto di loro in Germania.

Sono quelli de La Bardella Maremmana che da Marta, sulle sponde del lago di Bolsena sono sempre riusciti ad entusiasmare il pubblico di Pferd & Jagd, l’importante evento che Hannover dedica all’outdoor e all’equitazione.

Anche quest’anno i nostri butteri presenteranno affascinanti scorci del lavoro e della cultura con i cavalli Maremmani: il loro spettacolo sarà il riassunto artistico della conduzione di una razzetta di 6 puledri.

E’ la quinta volta che i nostri amici viterbesi e i loro cavalli sono stati chiamati allo Pferd & Jagd, in agenda dall’8 al 10 dicembre 2023.

“Una grande emozione ogni volta” ci spiega Biagio Prugnoli, il presidente de La Bardella Maremmana: “la grande fiducia che ripongono in noi è un grande complimento, e come sempre faremo del nostro meglio per onorare l’impegno preso”.

E che permetterà loro di promuovere il territorio del Lago di Bolsena anche oltre confine.

Il grande successo avuto questa primavera con il viaggio di due giorni attorno al loro lago, sempre con razzetta al seguito, è andato oltre ogni aspettativa.

E conoscendo il livello medio tedesco di passione per la cultura equestre sicuramente, anche questa volta, la loro esibizione in Germania porterà altri appassionati dei cavalli a scoprire il mondo della nostra tradizione.

Quella della monta da lavoro con il bestiame, tipica delle maremme laziali e toscana. E che a guardarla con gli occhi di oggi sembra il modo ideale per connettersi con tutto un modo fatto di itinerari, allevatori, agrocoltori, artigiani e storia diffusa.

I nomi dei nostri ambasciatori ad Hannover?

Manuele Orlando con M.Passamonti, Daniele De Grossi con M. Brenno, Marika Pesci con M.Ira, Walter Pesci con M.Duilio, Renzo Pezzato con M.Volturno, Massimo Meccoli con M.Folco, Luca Mariotti con M.Cassia. Luca Cinti con M. Cinghiale, Gaspare Sabbatini con M.ErBello, Mariella Conte con M. Ambrogio, Biagio Prugnoli con M.Etrusco.

Con il loro la razzetta, composta dai puledri Maremmani M.Nelvio, M.Ivano, M.Marruco, M.Morfeo, M.Merlo e M.Olimpia.

E il gruppo di fedelissimi appiedati nella trasferta, ma non per questo meno importanti: Dorin Johnson, Maurizio Sassara, Eduardo Sgherzi, Simona Falorni.

Buon viaggio ragazzi: e tornate, come sempre, con tanti amici in più.