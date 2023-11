L’Arezzo Equestrian Centre preso d’assalto dall’Endurance

Arezzo, 28 novembre 2023 – La stagione sportiva dell’endurance internazionale italiano ha scritto lo scorso fine settimana ad Arezzo, il suo ultimo atto dell’anno.

L’Endurance si è impadronito di uno dei templi del salto ostacoli italiani, l’Arezzo Equestrian Centre, colorandolo e animandolo della passione smodata di tanti atleti provenienti da 14 paesi del mondo e da tutta la penisola ospitante.

La regia del Festival Terre Toscane 2023 nelle mani del team Generali, non ha deluso i presenti che, nonostante il freddo glaciale, ha risposto positivamente con grande entusiasmo.

Nel week-end in cui si celebrava la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999, mentre l’Italia del tennis conquistava dopo 47 anni la Coppa Davis e a Valencia in Spagna Francesco Bagnaia si aggiudicava per la seconda volta di fila il titolo mondiale in MotoGP, ad Arezzo si assegnavano tanti titoli, coppe, targhe e premi, a coronazione di un anno in cui l’endurance equestre ha alzato fortemente la voce in Europa e nel mondo.

Ad avvicendarsi sul palco delle premiazioni nella due giorni di sport tante figure vicine al mondo del cavallo a cominciare dal neo direttore generale per l’ippica Remo Chiodi recentemente nominato dal sottosegretario al MASAF, il senatore Patrizio La Pietra.

La premiazione condotta da Nico Belloni, ha applaudito i vincitori delle tante categorie in cartellone con i premi consegnati, oltre che dal citato Chiodi, dal funzionario Masaf Tiziana Caricchia, dall’ispettore MASAF Pier Luigi Grassi, dall’assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Arezzo Federico Scapecchi e dalla consigliera ANICA Chiara Giacomello.

La gara.

All’alba di sabato mattina, il grande prato adiacente il centro ippico, che per via della severa brinata notturna sembrava a prima vista un suggestivo campo da hockey su ghiaccio, è stato attraversato da circa 250 cavalli ognuno con un obiettivo diverso e con quello comune di divertirsi.

Il rodato percorso, veloce, comodo e sicuro, presidiato alla perfezione ad ogni attraversamento, ha regalato a tutti momenti di sport importanti ed un esperienza di alto livello tecnico grazie all’impeccabile solita organizzazione del C.O. targato Generali.

Il cartellone era ricco di impegni a cominciare della CEI3* iniziata e finita al buio.

A scrivere in alto il proprio nome è stato il cileno residente in Italia VIADA DE VIVERO BONI in sella a MAGIKA DEI LAGHI che ha chiuso la sua prova a 17,972 km/h staccando di 34 minuti la slovacca MALIKOVA KLEINOVA DOMINIKA con MOLTA e di oltre un’ora il bulgaro STOYCHEV IVAN su MANABA.

La CEI2* del sabato – Campionati Italiani Masaf 7-8 anni e Campionati Italiani ANICA 7-8 anni Open – è andata alla campionessa italiana in carica LALISCIA COSTANZA con ZAGARA DI CHIA a quasi 20 km/h di media totale!

In volata ad un secondo dall’umbra, l’abruzzese GIGANTE SIMONE e HADESS EL FAYAD e dopo solo un secondo la romagnola IOSA LINDA con NIKITA LADY.

Per il MASAF sul podio sono saliti nell’ordine ZAGARA DI CHIA, il quinto posto di categoria di MOGADISCIO BOSANA agli ordini di ORIGGI DIANA e KENDRA con BELLACCINI LUCREZIA.

Sulla stessa distanza ma nella categoria riservata ai young riders, vittoria di misura di PISANO MARTINA e ZAGAIA DEI LAGHI che ha preceduto di un secondo la compagna di regione, la Valdostana nonché medaglia di bronzo a squadre agli scorsi Young Riders World Championships, LUSTRISSY ALESSIA con EDINBURG.

A seguire a 16,48 di media, la sarda ORECCHIONI MARIA LETIZIA GRAZIA in sella ad AMORE.

Scendendo di chilometraggio e fissando l’ago sul numero 100 (Finale Circuito Masaf 6-7 anni e Campionati Italiani ANICA 6-7 anni Open), plauso alla piemontese TORRE CATERINA con VIDA AL ALFABIA che sul podio non sapeva più dove posizionare i tanti premi riscossi!

Alle sue spalle dopo una manciata di secondi, il toscano BUCARELLI LUCA con BIDUNELE DI BARBAGIA ed a seguire la bandiera francese di MAZZONI SANDRA e TIHARA DU CAVALLON.

Per la categoria MASAF il podio è stato per VIDA AL ALFABIA, BIDUNELE DI BARBAGIA e per il quarto posto in classifica BACCHIS montato dall’abruzzese MONIZ GIULIA.

Nella CEIYJ1* 100 km. vittoria per l’umbra FAGIANI MARIACHIARA e HAIFA DU BARTHAS, seguita dalla veneta DI ROSA MELISSA con ZENOBI e dalla tesserata nel Lazio DI SANTO GIOVANNA con NIKITA RAH.

Dopo la notte di riposo per tutto lo staff organizzatore, l’appuntamento era per l’alba della domenica quando il termometro faceva registrare punte di 4 gradi, sotto lo zero ovviamente.

Si correva il round 2 delle CEI3* e CEI2* in due giorni; per la 93+93 km. grande vittoria per la toscana CIANFERONI PATRIZIA con QUINTANA (17,243 km/h) seguita dal lombardo FEDRIGA MAURO con KIMONO DELL’ORSETTA (17,208 km/h).

La 73+73 km. va in Francia ad opera di SCHUMACHER NOLL JENNIFER con ALMA. La transalpina ha preceduto la veloce padrona di casa MARZOTTO ITA EMANUELA ANNA con JM HESSA (19,542 km/h) e il veneto ZAMBON SIMONE con SHALIMAR DI PEGASO.

Il trofeo della categoria CEI2* è volato in oriente grazie alla vittoria del cinese WANG ZHIQIANG in sella a MARERE HANET.

Alle sue spalle il bravissimo abruzzese Simone Gigante che in sella a OULIA è stato capace ad Arezzo di bissare il podio.

Ad aggiudicarsi la CEI1* la tesserata in Emilia Romagna GALLI VALENTINA con NINA DE BEAUREGARD, davanti all’umbro ZAMPAGLI MATTEO e FAULINE DE LUC e al campano CALVANESE CARMINE con AJ LAFI.

La domenica ad Arezzo era il momento di decretare i campione del Festival Terre Toscane 2023, progetto che con il suo ranking mira a sostenere e valorizzare i cavalieri che competono e passano per le categorie nazionali quali la CEN B, la CEN A e la debuttanti.

Prima di dare spazio alle classifiche del ranking, plauso ai vincitori delle cat. nazionali di Arezzo iniziando dalla CEN/B vinta dalla toscana BIGAZZI

DENISE e SCEICCO in CEN/B.

Per la CEN A e la debuttanti, entrambi finali MASAF e premio ANICA, le luci della ribalta sono state per il toscano DUCCI GIUSEPPE ed EMOSZJONANTE in CEN A, per l’umbro MENICAGLIA GIOVANNI/FURIA BUIA e per il tesserato in Emilia Romagna FILENI PIER FEDERICO/OSINO BOSANA.

A concludere la categorie entry, la debuttanti 27 km. che ha salutato il podio formato dal sardo CARTA CARLO con DOMUSNOVAS BY QUIRRA, dal toscano PANORI PAOLO e DZIVAGO D AMIATA ed ancora dalla romagnola IOSA LINDA con VALENTINA CASAGOBBA.

RANKING FESTIVAL TERRE TOSCANE 2023 Sponsored by Burioni, Podium, Pariani, Sergio Grasso

Categoria CEN/B – CEN B/R

1° Denise Bigazzi

2° Francesco Colombo

3° Vincenzo Abbruzzese

Categoria CEN/A

1° Leonardo Bellaccini

2° Giorgia Baldicchi

3° Marco Gurieri

Categoria debuttanti

1° Serena Cestelli

2° Alice Monnanni

3° Gaia Maria Gatta

Comunicato stampa Sport Endurance