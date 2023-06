Sardegna: Laconi in festa per i cavalli del Sarcidano

Oristano, 16 giugno 2023 – Due giorni di festa che Laconi dedica al suo piccolo, grande gioiello.

Sono il 24 e 25 giugno prossimi, dove in occasione della 26° Mostra mercato del Cavallo è stata organizzata anche la 1° Rassegna del Cavallo del Sarcidano.

Una razza equina in via di estinzione che da sempre nasce e cresce su quell’altipiano da cui prende il nome.

E quando diciamo da sempre non stiamo esagerando per amor di letteratura: questi piccoli, resistentissimi cavalli sono infatti un vero e proprio reperto storico, che manifestano atavismi del tutto particolari.

Questi tratti unici, aggiunti alle loro peculiari caratteristiche morfologiche e anche caratteriali il 24 giugno saranno al centro del convegno ‘Il Cavallo del Sarcidano: stato dell’arte e futuro di una biodiversità da proteggere’.

La giornata comincerà con i saluti del Sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas; a seguire Fausto Fulghesu illustrerà ‘Il percorso istituzionale del Cavallo del Sarcidano’.

Poi l’apertura dei lavori di cui è incaricato Giuseppe Cosseddu: Giovanni Paolo Biggio, funzionario tecnico veterinario di Agris Sardegna indagherà il quesito “Il Cavallo del Sarcidano, quanto conosciamo realmente di questa razza?” mentre Maria Grazia Cappai, Docente di nutrizione e alimentazione animale Uniss parlerà di “Adattamento al territorio delle razze equine minori. Come i parametri metabolici cambiano? Prime osservazioni sul Cavallo del Sarcidano”.

Il contributo di Maria Consuelo Mura, professoressa associata del dipartimento di medicina veterinaria di Uniss, settore scientifico disciplinare di zootecnia generale e miglioramento genetico verterà su ‘Genetica e colore del mantello del Cavallo del Sarcidano’, mentre Paolo Valiati dell’Università di Milano parlerà de ‘Il Cavallo del Sarcidano tra passato e futuro’.

Sempre da UniMi Maria Cristina Crozzi sulla ‘Biodiversità nell’era della genomica’, mentre Gianluca Marcialis della Associazione allevatori regione Sardegna porterà le esperienze sulla ‘Identificazione di animali mediante tecniche di visione computerizzata’.

Luca Marcora, presidente di Anareai sarà testimone della ‘Valenza culturale delle razze in estinzione’ prima degli interventi dei rappresentati delle Agenzie regionali Forestas e Laore.

In chiusura le conclusioni degli Onorevoli Piero Maieli, presidente della V commissione del Consiglio regionale e Marco Porcu, Assessore regionale per la difesa dell’ambiente.

Domenica 25 giugno, dopo tanto studio e ricerca, sarà il giorno dei cavalli in carne e ossa.

Mostra mercato, prove a vendere a cura della Associazione ippica Laconese, che curerà anche una dimostrazione di mascalcia, battesimi della sella con il cavallino del Sarcidano.

Ma anche la 1° Rassegna del Cavallo del Sarcidano, in cui si potranno ammirare numerosi soggetti tra i più rappresentativi e una dimostrazione di addestramento etologico tenuta da Nicolò Lenarda.

A seguire l’asta e la 1° Gimkana specificatamente dedicate ai Sarcidano.

Due giornate speciali per studiare, far conoscere e quindi amare un cavallo che si porta dentro tutta la storia della sua terra: noi saremo lì, e non vediamo l’ora di raccontarvelo.