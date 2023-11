Countdown attivato per la 125ª edizione di Fieracavalli

Bologna, 7 novembre 2023 – Mancano pochi giorni al ritorno del più importante salone internazionalededicato al mondo equestre, per una quattro giorni di puro sport, intrattenimento e spettacoli.

2.500 cavalli, 60 razze vi aspettano nei 12 padiglioni e 6 aree esterne di Fieracavalli dal 9 al 12 novembre a Verona con più di 200 eventi in programma.

Si parte con il padiglione 1, con uno spazio dedicato alla promozione del turismo rurale e le risorse del patrimonio eno-gastronomico del nostro Paese: il Salone Del Turismo Rurale & Dei Prodotti Tipici e l’area Family, con tantissimi giochi didattici, spettacoli, musica, laboratori.

Il padiglione 2 è riservato al cavallo da sella italiano e alle strategie per il suo miglioramento qualitativo e quantitativo, mostrate dai migliori allevatori del Paese, in collaborazione con il MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.) Sarà possibile invece, all’interno del padiglione 3, ammirare il Purosangue Arabo e assistere alle competizioni del Gruppo Italiano Attacchi. Scoprire la più grande vetrina del business equestre e i più importanti brand nazionali e internazionali di articoli e attrezzature tecniche per l’equitazione sarà un gioco da ragazzi!

Le aree commerciali B2C, B2B e quella dedicata ai top brand, vi aspettano nei padiglioni 4, 6 e 7. All’interno del padiglione 7, sarà possibile per tutti gli appassionati del Jumping Verona, assistere al riscaldamento pre-gara dei binomi impegnati nella Coppa del mondo. L’Arena FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) del padiglione 5sarà invece lo spazio dedicato ai più promettenti talenti dell’equitazione nazionale.

Il ring del padiglione 8 si conferma teatro di gara per l’appuntamento indoor più atteso nel calendario nazionale: l’unica tappa italiana della Coppa del mondo di salto ostacoli Longines FEI Jumping World Cup™ e il palcoscenico del Gala d’Oro ARTè.

Con i suoi 13mila metri quadrati, il padiglione 9 si trasforma nel palcoscenico per competizioni e spettacoli dedicati agli esemplari di Pura Raza Española e si prepara ad accogliere l’Horse Friendly Arena, il ring che riunisce gli addestratori delle più importanti scuole per dare dimostrazione delle migliori tecniche di addestramento naturale e di interpretazione del linguaggio del cavallo. La ricca biodiversità italiana è di scena al Padiglione 10 dove AIA, ANAREAI, ANACRHAI, ANAM e ANACAITPR, mettono in mostra 255 esemplari del nostro Paese, mentre i padiglioni 11 e 12, saranno animati dal Western show di Fieracavalli, tra speed events e le tipiche competizioni a stelle e strisce.

Vi aspettiamo a Fieracavalli dal 9 al 12 novembre!