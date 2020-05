Galoppo: ecco il convegno della Regina

Londra, 22 maggio 2020 – La direzione dell’Ippodromo di Ascot ha diramato l’ordine delle corse per il meeting “regale” che si svolgerà da martedì 16 a sabato 20 giugno.

Le tribune dell’impianto del Berkshire, distante circa 40 chilometri da Londra e 11 dal Castello di Windsor, non potranno però ospitare i numerosissimi appassionati provenienti da tutto il mondo perché le disposizioni relative al COVID19 impongono lo svolgimento dell’evento a porte chiuse.

Per questa annata caratterizzata e sconvolta dal Coronavirus sono previste alcune variazioni rispetto al consueto schema della programmazione delle corse.

Per le prime quattro giornate di gare, da martedì a venerdì sono state programmate 7 corse mentre per la chiusura di sabato le corse saranno 8. In pratica rispetto ai canoni tradizionali sono state aggiunte ben 6 corse per un totale di 36.

Le corse aggiunte sono: Il Buckingham Palace Handicap sui 1.400 metri per cavalli di tre anni e oltre; la Silver Royal Hunt Cup sul miglio; il Silver Wokingham Handicap sui 1.200 metri; il Copper Horse Handicap gara sui 2.800 metri per cavalli di 4 anni e oltre; il Golden Gates Handicap 2.000 metri per cavalli di 3 anni ed il Palace of Holyroodhouse un Handicap per i tre anni sui 1.000 metri.

Le altre novità riguardano le St James Palace’s Stakes G1 e le Coronation Stakes G1 che sono state programmate nell’ultimo giorno.

Di seguito il programma completo del meeting della Regina che non reca ancora l’ammontare dei premi che per il 2020 avrà dei tagli consistenti senza però pregiudicare il blasone di Royal Ascot Martedì

16 Giugno -Buckingham Palace Handicap, corsa di apertura del convegno (1.400 metri, per 3 anni e oltre) -Queen Anne Stakes (1 miglio, Gruppo1 per 4 anni e oltre) -Ribblesdale Stakes (Metri 2.400, Gruppo2, per femmine di 3 anni) -King Edward VII Stakes (2.400 metri, gruppo 2, Corsa per puledri e castroni di 3 anni) -King’s Stand Stakes (1.000 metri Gruppo1 per 3 anni e oltre) -Duke of Cambridge Stakes (1miglio, Gruppo2, per le femmine di 4 anni e oltre) -Ascot Stakes Handicap (4.000 metri per cavalli di 4 anni e oltre)

Mercoledì 17 Giugno -Silver Royal Hunt Cup Handicap (1miglio per 3 anni e oltre) -Hampton Court Stakes (2.000 metri, Gruppo3 per i 3anni) -King George V Handicap (2.400 per cavalli di 3 anni) -Prince of Wales’s Stakes (2.000 metri, Gruppo 1 per 4 anni e oltre) -Royal Hunt Cup Handicap (1 miglio, per 3 anni e oltre) -Windsor Castle Stakes (1.000 metri, Listed per i 2 anni) -Copper Horse Handicap (metri 2.800, per 4 anni e oltre)

Giovedì 18 Giugno -Golden Gates Handicap (2.000 metri per i 3 anni) -Wolferton Stakes: (2.000 metri, Listed per i 4 anni e oltre) -Jersey Stakes (1.400 metri, Gruppo3 per i 3 anni) -Chesham Stakes (1.400 metri, Listed per i 2 anni) -Gold Cup (4.000 metri, Group1per cavalli di 4 anni e oltre) -Britannia Handicap (1Miglio, per puledri e castroni di 3 anni) -Sandringham Handicap (1miglio, per puledre di 3 anni)

Venerdì 19 Giugno -Palace of Holyroodhouse Handicap (1.000 metri per i 3 anni) -Albany Stakes (1.200 metri, Gruppo3 per femmine di 2 anni) -Norfolk Stakes (5f, Gruppo2 per i 2 anni) -Hardwicke Stakes (metri 2.400, Gruppo2 per cavalli di 4 anni e oltre) -Commonwealth Cup (1.200 metri, Gruppo1 per puledri maschi e femmine di 3 anni) -Queen’s Vase (2.800 metri, Gruppo2 per i 3anni) -Duke of Edinburgh Handicap (2.400 metri per cavalli di 3 anni e oltre)

Sabato 20 Giugno -Silver Wokingham Handicap (1.200 metri per cavalli di 3 anni e oltre) -Queen Mary Stakes (1.000 metri, Gruppo2 per femmine di 2 anni) -Coronation Stakes (1miglio, Gruppo1 per femmine di 3 anni) -Coventry Stakes (1.200 metri, Gruppo2 per i 2 anni) -St James’s Palace Stakes (1miglio, Gruppo1 per puledri di 3 anni) -Diamond Jubilee Stakes (1.200 metri, Gruppo1 per cavalli di 4 anni e oltre) -Wokingham Handicap (1.200 metri per cavalli di 3 anni e oltre) -Queen Alexandra Stakes, corsa di chiusura, (4.400 metri, Condizionata per i 4 anni e oltre)