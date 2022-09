Ponyadi KEP Italia 2022: siamo agli sgoccioli

Bologna, 3 settembre 2022 – Nella giornata di venerdì, alle Ponyadi KEP Italia 2022 che si chiudono oggi all’Arezzo Equestrian Centre (AR), è proseguito il divertimento e il migliore sport con le 23 discipline, specialità e premi per i moltissimi piccoli concorrenti arrivati da 18 regioni italiane.

Assegnate le medaglie nelle discipline di Caroselli, Country Jumping, Dressage e Paradressage, Gimkana Cross, Horseball, Piccolo Gran Premio, Prova cavaliere atleta, Salto Ostacoli e Volteggio.

La Lombardia è tornata in testa al medagliere provvisorio con 12 ori, 14 argenti e 9 bronzi. Seconda posizione per il Lazio con 11 ori e 3 argenti e 5 bronzi e terza posizione per la Toscana con 10 ori, 9 argenti e 10 bronzi.

Super vivace il programma del Villaggio FISE-KEP Italia con animazione, social contest e giochi. Oggi L’incontro con la dott.ssa Eleonora Tamassia, amazzone e Chinesiologa dell’attività motoria preventiva e adattata per la costruzione di un lavoro teso a migliorare la performance del binomio basato sulla preparazione atletica, il risveglio muscolare con l’influencer equestre Marie Staffler e il Meet&Greet sempre insieme all’amazzone in rosa, un focus su “HorsEmotions“ – tradizionale premio FISE per le opere di tipo figurativo, artistico e cine-fotografico che esprimano più belle emozioni legate al rapporto uomo-cavallo – e il momento autografi con Tony il Pony, la mascotte federale FISE, che per la prima volta… ha parlato e risposto alle domande dei giovanissimi appassionati intervenuti.

Nella giornata odierna della manifestazione, le competizioni sono iniziate alle 07:30 con le specialità di Concorso Completo, Dressage e Paradressage, Polo, Pony Games, Salto Ostacoli e Volteggio.

In queste stesse discipline arriveranno le medaglie finali, che si aggiungeranno a quelle già conquistate nel corso di questi giorni di gara e che determineranno il combattutissimo medagliere definitivo.