Emilia-Romagna e Veneto unite dal Trofeo Bitless Groupama 2023

Rovigo, 28 marzo 2023 – Il comunicato ci arriva dal centro equestre La Bisa, in provincia di Rovigo.

Ma la notizia riguarda sia il Veneto che l’Emilia-Romagna: perché il 3° Trofeo Bitless Groupama 2023 si svolgerà in 4 diversi centri ippici ‘a cavallo’ (è il caso di dire) del confine tra le due regioni.

Le discipline previste? Dressage, gimkana e salto ostacoli.

Ovviamente tutte le prove sono riservate a cavalli montati senza imboccatura: ammesse testiere bitless, capezze, bosal, collare.

Perché in bitless?

Perché un cavallo con un cavaliere tecnicamente capace, con un buon assetto, ma soprattutto con un’ottima intesa collaborativa e di fiducia, può affrontare qualsiasi disciplina: anche senza imboccatura.

Ci sono cavalli che per la forma anatomica di palato e/o bocca, mal sopportano qualcosa in bocca.

Altri che non sono stati guidati con la giusta mano e hanno sviluppato una forte avversione nei confronti di morsi e filetti.

Altri, e sono i più, che trovano, comodo e piacevole seguire le indicazioni del cavaliere tramite le indicazioni del corpo e segnali con mani (su capezza, bosal, collare, testiera bitless…)

Divertimento, quindi, ma sempre nel pieno rispetto del cavallo.

La filosofia “bitless” torna ad essere perciò protagonista di una bella competizione all’insegna dell’armonia tra uomo e cavallo, nel circuito targato Groupama Assicurazioni.

La prima tappa è tutta ferrarese ed è fissata per il weekend dell’1 e 2 aprile 2023 presso il centro ippico ‘Ali del Vento’ (Via Trigaboli, 11, 44124 Cona FE).

Per la seconda tappa, invece, ci si sposterà in provincia di Padova, precisamente ad Abano Terme: ad ospitare gli altri centri, questa volta, sarà ‘Il Cuore Oltre L’Ostacolo’ (Via Guazzi, 52, 35031 Abano Terme PD).

Il 20 e 21 maggio, ancora in Veneto, in provincia di Verona, si terrà il terzo appuntamento del Trofeo Groupama: il 30 settembre e l’1 ottobre, aprirà le sue porte la Scuderia ‘Darina’ (Via Corte Darina, 37067 Valeggio sul Mincio VR).

Per la tappa finale si va in provincia di Rovigo al Centro Equestre ‘La Bisa’ (Via Tenuta Spalletti, 45027 Trecenta RO) per il weekend conclusivo del 18 e 19 novembre 2023.

Durante questo fine settimana verranno anche decretati, oltre ai vincitori di questa quarta tappa, anche i binomi vincitori di tutta la manifestazione.

Per informazioni contattare Alessandra Fenzi al +39 347 210 2520, o Eleonora Gamba al +39 328 726 3637.