Il cavallo? Dieci volte emozionante

Padova, venerdì 10 luglio 2020 – Vedere le emozioni che si vivono grazie ai cavalli? Sì, è possibile. Come minimo dieci volte. Tante infatti sono le ‘pillole’ in video che il comitato regionale Fise Veneto ha preparato in un progetto dal titolo “Il cavallo, un’emozione per tutti”. L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa ieri a Padova nella sala del Coni allo Stadio Euganeo, relatori il ‘padrone’ di casa Gianfranco Bardelle (presidente del Coni Veneto), Clara Campese (presidentessa del comitato regionale veneto della Fise), Nicoletta Bonomo (componente il comitato regionale veneto della Fise e responsabile della comunicazione), con l’abile conduzione di Fabio Fioravanzi. L’idea alla base di questo progetto è semplice, ma tutte le cose semplici sono semplici solo dopo essere state realizzate… Lo scopo di questi dieci mini-video è quello di ‘esportare’ e far conoscere la bellezza del rapporto e della vita con i cavalli a vantaggio di chi ancora non ha avuto il privilegio di fare questa scoperta, e che magari considera quello che gira intorno ai nostri compagni di vita e di sport come un mondo inaccessibile o elitario o irraggiungibile. Ciascuno di questi dieci video racconta un’emozione e un ambito della relazione tra uomo e cavallo: il cavallo è natura; il cavallo è arte; il cavallo è divertimento; il cavallo educatore; il cavallo è socialità; il cavallo è benessere; il cavallo è vacanza; il cavallo è turismo; il cavallo è terapeutico; il cavallo è formazione. Raccontano tutto questo alcuni testimonial d’eccezione come Antonella Clerici (chi non conosce le sue trasmissioni televisive di grande successo?), come Federico Caner (assessore regionale), come Rudj Bellini (magnifico artista che mescola teatro e danza e musica ovviamente a cavallo), Luigi Conforti (esperto conoscitore di tutto ciò che lega il cavallo al viaggio e al turismo), Alexandra Rieger (benessere nel rapporto uomo-cavallo). Italo Morao e Alessandro Vianello con la loro RideTV sono i realizzatori tecnici delle riprese, del montaggio e della confezione finale del tutto. I dieci video verranno pubblicati sul canale Youtube di Fise Veneto e condivisi su tutti i profili social del comitato: sono naturalmente a disposizione di chiunque desideri utilizzarli nell’ambito di un qualsiasi progetto di comunicazione.