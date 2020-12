Pastori, agnelli e cavalli: in India funziona ancora così

Nuova Delhi, 30 dicembre 2020 – Sembra una scena presa da qualche film sulla nascita di Gesù, o da un presepe vivente.

Invece questo particolare di agnelli, cavalli e pastori arriva dall’India dei giorni nostri: è la migrazione annuale delle greggi a Bhota, vicino alla città di Hamirpur nell’Himachal Pradesh.

Ogni inverno scendono dalle montagne per passare la stagione invernale nelle zone di pianura, più temperate.

E come tutti i pastori di questo mondo, di ogni epoca, hanno bisogno di una “balia” asciutta per gli agnellini appena nati che non sarebbero in grado affrontare il viaggio a piedi.

A questo servono i cavalli, gli asini e i muli che convivono insieme alle greggi: tramite apposite bisacce fermate sul loro doso danno un passaggio ai nuovi nati.

Oggi come 2.000 anni fa, in India come a Gerusalemme, o in Abruzzo o in Piemonte: siamo tutti molto, molto più vicini di quanto crediamo possibile.

Che Presepi servano anche a ricordarci questo?

Mah, chi lo sa.

Comunque, un particolare curioso: avete notato la batteria solare assicurata al basto?

Pastori sì, ma con lo smartphone!

Ricordiamo che la Transumanza lungo i tratturi che portano dal Mediterraneo alle Alpi è stata iscritta nel 2019 nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Citiamo dal sito Unesco: