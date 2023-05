La Liguria presenta i propri campioni regionali di volteggio

Bologna, 10 Maggio 2023 – Il 7 Maggio 2023, in una calda giornata di sole, si è svolto, presso le strutture dell’Horse Club Rapallo, il Campionato regionale per la disciplina del Volteggio.

Numerosi i ragazzi che hanno partecipato alla competizione in compagnia dei loro cavalli, istruttori, genitori e compagni di scuderia.

In questa occasione i genitori si trasformano in “aiutanti” dei ragazzi come truccatori, parrucchieri, costumisti e quant’altro possa servire mentre gli Istruttori si occupano di testare per l’ultima volta la parte atletica di cavalli e volteggiatori. Come sempre Luisa Monico e Nadia Beltramello, sono stati giudici sempre attenti e severi ma, al tempo stesso comprensivi, Paolo il “ragazzo delle musiche”, un nuovo ottimo acquisto e la segreteria condotta con pazienza da Laura locchi.

“Un grazie a Nicole Cepollina, Paola Tartaglia, Francesco Borgognoni, Giuliana Boero, allo staff dell’HCR, ai nostri amici della Lombardia tra cui nomino per tutti Stefania Bisaro; ritengo di poter affermare che queste persone insieme a tutti i presenti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione aggiungendo alla professionalità e alla competizione tanta serenità, allegria e anche spettacolo” afferma la presidente regionale Amilda Traverso.

Il Consiglio del Comitato vuole infine complimentarsi con gli Istruttori Michela Lusenti, Sara Caico e Giulia Granaiola per aver saputo ripartire dopo i danni enormi che il covid ha creato in tutte le discipline a squadre. Oora si prosegue con la partecipazione alla Coppa delle Regioni. In bocca al lupo!

Di seguito le CLASSIFICHE

Fonte: Comitato FISE Liguria