Lazio: il contributo della Regione per acquistare stalloni

Bologna, 2 gennaio 2023 – Con la determinazione n. G17760/2022 (CLICCA QUI per scaricare), sono stati riaperti in Lazio i termini per la presentazione delle domande di aiuto, riguardanti gli interventi volti a migliorare la gestione della riproduzione animale.

Gli interventi rientranti nella misura (CLICCA QUI per una sintesi del bando) sono finalizzati soprattutto alla conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone a ridotta diffusione. E al miglioramento genetico delle razze interessate da selezione per il risanamento da particolari patologie o il miglioramento delle performance.

Potranno beneficiare degli aiuti le imprese agricole a indirizzo zootecnico attive nel Lazio, compresi i detentori di risorse genetiche autoctone tutelate dalla L.R. 15/2000, in possesso dei requisiti previsti.

Per gli equini: Cavallo Maremmano, CAITPR, Pony Esperia, Lipizzano, Tolfetano e Romano, Cavallo del Cicolano.

Per gli asini: Amiatino, Viterbese, Martinafranca e Ragusano.

Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale pari al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di riproduttori delle diverse razze iscritte all’anagrafe delle biodiversità.

Nell’intento di favorire il più ampio accesso ai benefici previsti dal bando della Regione Lazio, è stato inoltre stabilito che ciascuna aziende interessata non possa presentare una richiesta di contributo eccedente i due capi per

Obiettivo 1 “Miglioramento genetico allevamenti bufalini”

Obiettivo 2 “Miglioramento genetico allevamenti bovini da carne”

Obiettivo 3 “Miglioramento genetico allevamenti bovini da latte”

e non superiore ai cinque capi riproduttori per

Obiettivo 4 “Miglioramento genetico allevamenti ovi-caprini”.

Le aziende interessate, possono presentare la domanda di aiuto a partire dal 2 gennaio fino al 15 aprile 2023 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it

CLICCANDO sulle singole voci è possibile scaricare i moduli in formato pdf

Per ulteriori informazioni:

https://www.regione.lazio.it/documenti/79435

https://www.regione.lazio.it/documenti/74017

Fonte: PassioneCaitpr