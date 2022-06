Bologna: al G.e.s.e. un fine settimana…Completo!

Bologna, 30 giugno 2022 – Il fine settimana del 25 e 26 giugno al Gruppo Emiliano Sport Equestri San Lazzaro di Savena è stato dedicato al Campionato Regionale di Completo. Il concorso Elite con Cat Invito, Pony Base, CNP1*,1,2,CN1* valide come Tappa Progetto Sport e Tappa Mipaaf hanno visto al via 119 binomi dediti al Completo dall’Emilia-Romagna, ma non solo.

Tanti i circoli ippici che hanno portato qui in gara le loro promesse anche da Veneto, Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Marche e Lombardia

Di seguito i migliori piazzamenti categoria per categoria.

Nella categoria Pony Pulcini (Welcome) il primo posto è andato ad Arianna Pittimo (CI Tara) su Pavel, seguita da Matilde Foschini (CI Delta Team) su Sox’s Dun It Again e da Olivia Cortini (I Grilli) su Furia, mentre Ambra Gjoka (Savio Riding Club) Mr Mister ha vinto la gara Pony Esordienti precedendo Ginevra Foschi (C.I Borgo delle Rose) su Noah Fracassa ed Eleonora Monti (Lo Stradello) su Abrakadabra.

Passando al campionato regionale Pony Emergenti (Cat. 1), Agata Gjoka (Savio Riding Club) su Skraedderdals Ferrari ha battuto Alessandra Cadura (CI Tara) su Rathclooney Matchaker e Vittoria Monica (Il Cinghio Equitazione) su Keamore Ted. Sara Girolami (CI Lughese) si è invece aggiudicata il trofeo regionale Esordienti Junior cat (cat. 1) montando Colgra, precedendo Sofia Maria Mariotti (Valconca) su Jan Jerrod e Ginevra Fabbri (PC Montevecchio) su Sire di Gabi.

Proseguendo con le classifiche, nel trofeo Senior Base (Cat. 1) prima è risultata Margherita Sella (La Marchesa) su Desmo della Bassanella, seconda Simona Borghi (La Mirandola) su Slievegar Bouncer e terza Lucrezia Amendola (G.E.S.E.) su Lars W&W.

Il trofeo Senior (Cat.2) è andato invece a Eleonora Foschi (Valconca) su Levistus davanti a Irene Sezzi (Podere Torre) su Midnight B e a Federico Florio (La Marchesa) su Madina.

Venendo al campionato regionale Allievi (Cat. 2) Anna Valentini (Savio Riding Club) su Dea Delfina ha vinto la gara precedendo Alessandra Cadura (CI Tara) su Uncle du Colombier e Marisol Jaime Bartolini (Valconca) su Parco’s Nina.

Tra gli Juniores (CN1) successo per Giulia Nicastri (Podere Torre) su Corrnafest Barney, che ha avuto la meglio su Sofia Pini (CI Ravennate) su Corgary Kansas e su Gabriele Brevini (Lo Stradello) su Tullibards Perfection.

Per quanto riguarda, infine, il Campionato regionale assoluto (CN1) la vittoria è andata ad Angela Corteccia (CI Delta Team) su Zar Lussurgese. Al secondo e terzo posto si sono rispettivamente classificati Greta Ghirelli (CI Ravennate) su Obos Reece ed Enrico Tibaldi (Bologna Equestrian Center) su Razza d’Arcadia.

Qui le classifiche complete, e qui un altro appuntamento Made in Gese

Per la notizia ringraziamo il Comitato Regionale Fise Emilia-Romagna