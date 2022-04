Esperienza al ‘completo’

Bologna, 12 aprile 2022 – La scorsa domenica si sono concluse con successo le quattro giornate dedicate alla promozione del concorso completo di equitazione presso il CIDA Paglialonga Asd di Bisignano (CS).

Durante i due giorni di gara, binomi provenienti da Calabria e Puglia hanno preso parte alle categorie 1, Invito e Welcome. La buona riuscita della manifestazione è stata garantita dalla professionalità di Nicola Chiesa, Antonella Tosti, Fabio Livio Pesce e Giovanni Boscarelli.

Lo stage tenuto da Nicola Chiesa è stato fondamentale per la crescita sportiva dei 20 giovani atleti che vi hanno partecipato. Il tecnico Fise – reduce da un piccolo incidente equestre come si evince dall’immagine, ha anche visionato tutti i binomi in gara. Ciò ha ulteriormente arricchito l’esperienza per gli allievi e gli istruttori coinvolti.

L’evento ha inaugurato la stagione suscitando grande interesse verso il concorso completo di equitazione. Il Circolo Ippico dell’Arcione continuerà a contribuire allo sviluppo della disciplina sul territorio con tanti altri appuntamenti di formazione e agonismo. Tra questi è già in programma una tappa di Progetto Sport Fise presso gli impianti del CIDA nel secondo semestre.