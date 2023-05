Fise Campania: al Cavaliere 110 binomi in gara per il Master Centro-Sud

Napoli, 2 maggio 2023 – Ancora un importante appuntamento per l’equitazione campana.

Nella manifestazione Master Centro-Sud per il Dressage che si è svolta a Napoli domenica 30 aprile presso il circolo “Il cavaliere” si sono sfidati 110 binomi tra i più interessanti, provenienti da Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Emilia Romagna.

E’ stata una manifestazione bene organizzata dallo show director Maurizio Talarico che non ha trascurato l’aspetto conviviale organizzando un piacevolissimo intrattenimento musicale che ha coinvolto tutti, giudici ed atleti in coinvolgenti danze, in un clima di spensieratezza e di amicizia.

Soddisfatto il presidente del Comitato regionale Fise Campania Vincenzo Montrone che ha voluto presenziare alle gare malgrado fosse reduce da una lunga degenza ospedaliera ha voluto essere presente manifestando tutta la sua soddisfazione per i risultati che gli atleti campani stanno ottenendo in tutte le discipline.

Comunicato Fise Campania