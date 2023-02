Endurance Mondiale: Italia quarta

Bologna, 26 febbraio 2023 – Quella di ieri stata una grande giornata per il Bahrain al 18° Mondiale FEI Endurance 2022, svoltosi a Butheeb (Emirati Arabi Uniti), con un oro sia nel podio individuale sia in quello a squadre.

HH Sheikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa è il nuovo Campione del Mondo FEI di Endurance (21,023 km/h; 07:36:39). In sella a Darco La Majorie, ha conquistato il titolo individuale e ha anche contribuito all’oro di squadra del Bahrain (25:27:25) . Un successo che per il piccolo stato del Medio Oriente è una prima assoluta nella storia del Campionato.

Il podio individuale è stato completato dal campione in carica, Salem Hamad Saeed Al Kitbi degli Emirati Arabi Uniti in sella a Haleh, che ha conquistato la medaglia d’argento (20,314 km/h; 07:52:35), e da un altro ex campione, lo spagnolo Jaume Punti Dachs, già vincitore del 2016, con il cavallo Echo Falls, che si è piazzato al terzo posto (20,194 km/h; 07:55:23).

Per quanto riguarda il podio a squadre, la Francia (28:59:33) ha conquistato il secondo posto e il Portogallo il bronzo (30:25:45).

Il Campionato, che si è svolto presso il Butheeb International Endurance Village (BIEV), ha attirato 36 nazioni e quasi 120 binomi.

Si è trattato di una gara estrememente selettiva e alla fine solo 44 binomi hanno composto la classifica finale.

Tra questi anche Camilla Coppini, Letizia Milani e Carolina Tavassoli Asli rispettivamente al 20°, 21° e 43° posto della graduatoria individuale dopo una prestazione di grande intensità agonistica.

Grazie ai loro piazzamenti l’Italia ha guadagnato un’importante quarta posizione (tempo complessivo 31:52:33) nella classifica a squadre.

Solo 5 i team classificati sui 23 partenti, dato questo che rafforza ulteriormente il risultato di notevole spessore e significato della squadra azzurra, il migliore centrato in un Mondiale Senior dal 2008 (6° posto nel Mondiale di Terengganu, in Malesia).

La prova delle nostre tre amazzoni è stata encomiabile. Hanno infatti tenuto duro per tutta la gara e con grande abnegazione hanno garantito il piazzamento del Team Italia.

Camilla Coppini con Ernest e Letizia Milani con F B Karonte hanno concluso i 160 chilometri della competizione iridata tagliando il traguardo finale insieme, rispettivamente alla media di 15,931 e 15,930 km/h (tempo di percorrenza di 10:02:37 e 10:02:38).

Più distaccata è giunta Carolina Tavassoli Asli con Carma du Barthas (13,573 km/h; 11:47:18) capace di una prestazione di grande sacrificio che è stata però fondamentale.

Eliminati, dopo il quarto dei sei anelli di gara, gli altri due binomi del Team Italia, Costanza Laliscia con Assim du Barthas e Daniele Massobrio con Rashida del Ma.

Il risultato va però condiviso anche con loro e con le ‘assistenze’ dei cinque binomi azzurri e lo staff del Team Italia presenta in UAE con in testa il referente Fise della disciplina Massimo Nova, il tecnico Arnaldo Torre, il veterinario Nicola Pilati e il Coordinatore delle Discipline non Olimpiche Andrea White.