Umbria: 14 Regioni per 242 cavalli fanno rotta su Montefalco

Perugia, 30 ottobre 2023 – La Federazione Italiana Sport Equestri, per mano dell’ASD Wild Horse della famiglia Fratini, presenta l’edizione 2023 della Coppa delle Regioni di endurance.

Il parterre di gara è ubicato come lo scorso anno a Montefalco in provincia di Perugia; le rodate strutture de Le Lame Horses Sporting Club , ospiteranno la tanto attesa kermesse del 3 e 4 novembre in Umbria.

I due giorni all’insegna della pratica equestre più dura, l’Endurance, vedranno a contendersi l’ambito trofeo, squadre italiane in rappresentanza di 14 regioni, una in più dello scorso anno.

Da sempre un appuntamento molto sentito, quest’anno per la seconda volta, anche le categorie under14 sono ammesse alla coppa; le prove ad esse dedicate verranno svolte il prossimo 3 novembre.

In campo amazzoni e cavalieri sulla distanza dei 30 e 60 km.

Il giorno seguente sarà la volta della CEN B, CEN A e debuttanti (90, 60 e 30 km) con ben 186 cavalli a dover passare sotto lo striscione dello start.

Il detentore del titolo 2023, il Veneto, cercherà di difendere la Coppa ma dovrà vedersela con agguerrite regioni pronte a strapparlo.

Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli V.G. (argento 2023), Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, a tutti un grande in bocca al lupo.

In foto il vincitore della CEN B – 2023 Nicolo’ Tallone con Milordka de Helios – 22,45 km/h la media oraria finale.

Comunicato stampa Sport Endurance, qui altro Endurance umbro