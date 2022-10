Successo a Narni per la Gimkana della Monta da Lavoro

Bologna, 6 ottobre 2022 – Grande successo targato Fitetrec-Ante per le finali del Campionato italiano di gimkana disputate presso il Circolo Ippico “Regno Verde” di Narni dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. Immersi nelle verdi piane dell’umbria, i migliori cavalieri e le migliori amazzoni della disciplina si sono confrontati in una quattro giorni che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Di spettacolare bellezza le esibizioni sui campi gara, in tutte le categorie. Anche dal punto di vista delle presenze si è registrata un’ottima risposta, con 119 binomi partenti. Di particolare rilievo il forte incremento messo a segno nelle categorie Open e Juniores.

Per quanto concerne il Trofeo delle Regioni, sono state 6 quelle partecipanti, con l’innesto del Piemonte che per la prima volta ha preso parte alla manifestazione ed a cui si porgono i migliori a auguri per il futuro.

Per il Presidente Franco Amadio: «È stata una manifestazione di alto valore tecnico ed è fondamentale per la federazione crescere in tal senso. Un ringraziamento particolare va agli atleti, ai giudici, ai collaboratori, ai tecnici ed agli istruttori, oltre che a tutti gli organizzatori e gli addetti ai lavori che hanno dato il massimo per la realizzazione dell’evento. Un plauso particolare va a Gianni Pierri per l organizzazione ed il coordinamento della manifestazione che è stata impeccabile sotto tutti i punti di vista».

Per Gianni Pierri: «Un grande ringraziamento va soprattutto ai cavalieri ed alle amazzoni, cuore pulsante della Federazione, a parenti ed amici, ai sostenitori ed agli istruttori che li avvicinano a questa fantastica disciplina molto tecnica. Doveroso ringraziare il Presidente Amadio, i Referenti Regionali che durante l’anno organizzano le tappe mirando sulla qualità dei centri e interfacciandosi anche tra regioni diverse per un obiettivo comune, ovvero quello di promuovere la Gimkana Veloce. Il grande impegno della Commissione è quello di alzare il livello di partecipazione e condividere i progetti futuri che la nostra grande Federazione ha ben impostato per la spettacolare MdL Gimkana Veloce».

Per il Coordinatore Tecnico Sportivo De Rosa: «È stata l’ennesima dimostrazione di come lo sport sia, ad ogni livello, un’occasione di crescita costruttiva e di insegnamento. I valori portanti dell’agonismo hanno primeggiato e tutto si è svolto nel massimo della serenità e dell’entusiasmo. Questa disciplina è fondamentale per la Federazione ed è molto bello constatare una costante crescita in termini di partecipazione e di qualità. Il ringraziamento va agli atleti, ai tecnici, agli accompagnatori ed agli addetti ai lavori. Senza una struttura ben collaudata ed affiatata sarebbe impossibile poter organizzare tutto alla perfezione così come è stato».

Anche Roberto Bellini, “padrone di casa” in Umbria, ha espresso parole positive sull’evento: «Questa manifestazione, svoltasi nel territorio umbro, ha dato lustro e prestigio alla federazione ed è stata di forte impatto emotivo per partecipanti ed accompagnatori. Siamo fieri di ospitare eventi del genere in Umbria e speriamo ce ne saranno molti altri».