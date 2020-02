KEP ITALIA Shared Team Sponsor di Italia Polo Challenge – Cortina 2020

Calvagese della Riviera (BS), 20 febbraio 2020 – Venerdì 21 e sabato 22 Febbraio KEP ITALIA sarà a Cortina a fianco di Italia Polo Challenge e del Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri per promuovere il ritorno di una tradizione sportiva che punta ai Giochi Olimpici Invernali del 2026.

Dopo anni di assenza il Polo torna a Cortina nella formula originale dell’Arena Polo, specialità spettacolare che sta prendendo piede in tutto il mondo, compresa l’Argentina, patria di questa disciplina, perché consente di utilizzare campi più piccoli e avvicina il gioco al pubblico.

KEP ITALIA, da sempre attenta a conciliare il tema della sicurezza con le esigenze legate alle performance sportive degli atleti propone i suoi caschi delle linee Cromo ed E-light nella versione da polo.

Massima protezione, cura dei dettagli tecnici oltre che estetici e controllo del peso nella versione in carbonio, sono alcuni dei punti di forza di prodotti all’avanguardia.

“Nonostante il Polo sia uno sport di nicchia, con numeri contenuti in Italia, guardiamo con interesse a questo mondo come ad un terreno da esplorare nello sviluppo di soluzioni innovative in grado di aprire nuovi mercati. Soprattutto in ragione del fatto che, ad oggi, molti dei caschi utilizzati dai giocatori di Polo non risultano omologati e la sicurezza è il punto focale del nostro impegno”. Così, Lelia Polini e Bianca Collet-Serret, titolari dell’azienda, sintetizzano la ragione che porta KEP ITALIA sullo scenario del Cortina Polo Challenge.