L’Italia del Polo protagonista a Cavallo Magazine

Verona, 4 novembre 2022 – L’Italia del polo sta conquistando sempre più seguito presso i fans e la prova è arrivata ancora una volta durante l’Evento “Il polo azzurro ai mondiali” che ha visto gli azzurri ospiti in collegamento da Miami dello stand di Cavallo Magazine a Fieracavalli: con il delegato della Fise Alessandro Giachetti e il ct Franco Piazza erano in collegamento da Miami Stefano Giansanti, Goffredo Cutinelli e Giordano Magini, mentre il Segretario Generale della Fise Simone Perillo e la consigliera federale Maria Grazia Cecchini sono intervenuti direttamente dallo stand.

L’Italia ai Mondiali ha sfiorato la grande impresa. Dopo aver perso la gara inaugurale contro l’Uruguay per 9 a 3,5, la squadra si è subito riscattata battendo gli Stati Uniti padroni di casa per 6-4 e arrivando all’ultima decisiva partita del girone contro l’Australia. E qui è successo il fattaccio. Dopo la vittoria degli azzurri infatti, gli Stati Uniti hanno potuto giocare contro l’Uruguay già qualificato sapendo già che risultato sarebbe servito per passare in semifinale. E per mezzo gol di differenza nella differenza reti i padroni di casa hanno conquistato le semifinali.

“C’è molta amarezza per come sono andate le cose _ ha detto il capitano Giansanti _ ma anche la consapevolezza che tutti parlano dell’Italia come squadra da semifinale per il suo valore e per quanto espresso in campo. Torniamo a casa con una grande consapevolezza e forza che riverseremo nelle prossime partite”. <Già essere tra le prime otto nazionali al mondo è un grande successo _ ha detto il direttore tecnico Alessandro Giachetti _: ci sono nazionali come Inghilterra, Cile e Brasile con uno straordinario blasone che non ci sono arrivate. Purtroppo avremmo bisogno di un maggior numero di giocatori per poter fare maggiore selezione, ma il movimento è in grande crescita e credo da campioni d’Europa sia misto che maschile di avere una grande ulteriore prospettiva di successo>.

Sui numeri è intervenuta Maria Grazia Cecchini: <Abbiamo tantissimi ragazzi al polo pony, questa disciplina sta avendo un seguito straordinario già a livello di giovanissimi e il grande tifo che accompagna sua la nostra nazionale che le squadre lo testimonia. Il numero deib tesserati sta crescendo e noi promuoveremo sempre nuove iniziative per attrarre squadre, tesserati e appassionati>.

Dello stesso avviso Simone Perillo, Segretario generale della Fise, grande appassionato di polo e primo tifoso degli azzurri, che ha seguito direttamente a Miami prima di volare a Fieracavalli: <La Fise sta seguendo il movimento con grandissima attenzione e interesse, stiamo investendo e devo dire che questi ragazzi ci ripagano con grandi risultati. Essere due volte campioni d’Europa e aver sfiorato una semifinale mondiale è un risultato eccezionale>.

Ottenuto anche grazie a chi come Giordano Magini ha giocato nonostante un infortunio. La piccola delusione dei Mondiali ha già lasciato spazio ad una grande voglia di rivincita: ed è certo che nel 2023 il polo non solo porterà grandi risultati, ma si svilupperà ancora di più in Italia, dove la presidente Fise del Comitato Regionale Veneto Clara Campese, presente all’evento al nostro stand, sta già promuovendo importanti iniziative e sarà seguita da altri.