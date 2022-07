I giovani di Lombardia

Bologna, 22 luglio 2022 – Ottimo successo di partecipazione al Campionato Regionale Giovani Cavalli che si è svolto lo scorso weekend alle Scuderie della Malaspina di Ornago.

Nei 4 anni è salito sul primo gradino del podio Aldo Intagliata in sella a Emeraldo EQ. Al secondo posto si è inserita Elena Codecasa in sella a I’M Star di San Tomaso, femmina figlia di I’M Special de Muze e al terzo Giorgia Barzaghi su Corsaro Sauro, il figlio di Ksar Sitte.

Nella categoria riservata ai 5 anni, bersaglio pieno per Elisa Chimirri con Cornico, il grigio figlio di Cornet Obolensky. In seconda piazza si è attestato Alessandro Colombo in sella alla saura dorata Mississippi VHS, figlia di Davenport VDL mentre il terzo posto è stato di Andrea Castrichella con Max, baio figlio di Graziano.

È di Paolo Zuvadelli i primo posto tra i 6 anni, in sella a Omega del Laghetto (Arezzo VDL). Doppietta di Bruno Chimirri per il secondo e terzo posto. Al secondo con Giselle, figlia di Voltaire e al terzo con Lomo, figlio di Cristallo II.

Nella classifica finale dei 7 anni è ancora Paolo Zuvadeli a vincere in sella a Faster delle Roane, figlio di Cristallo II. Al secondo posto c’è Giorgio Sacco in sella a Fantasia de Beaufour e al terzo posto Bruno Chimirri con Je Suis Godot D’Acheronte, baio scuro figlio di Toulon.

Mater Class: che numeri!

Le classifiche del Campionato Regionale Giovani Cavalli sono state estrapolate da quelle del Master Class. Evento che ha visto impegnati sui salti 197 cavalli giovani di cui 162 iscritti in Lombardia e 35 in Veneto. Ed è proprio un cavaliere veneto che si è aggiudicato la prova dei 7 anni. Si tratta di Giorgio Angelini in sella a Lusiena, femmina baia figlia di Goedhart.

Primo posto nel Master dei 6 anni è stato conquistato da Paolo Zuvadelli il sella a Omega del Laghetto (Arezzo VDL). Mentre nel Master dei 5 anni primeggia Elisa Chimirri con Cornico. Vince il Master Class riservato ai 4 anni Aldo Intagliata in sella a Emeraldo EQ, il sauro figlio di Emerald Van Het Ruytershof.

Alla termine di ogni finale, ricche premiazioni sotto il grande arco verde del Comitato Regionale lombardo . Il presidente Vittorio Orlandi , supportato dai Consiglieri presenti, ha consegnato la targa si scuderia e i premi messi a disposizione dagli sponsor del Comitato Regionale Lombardia e dal Comitato Organizzatore.

Complimenti a tutti dal presidente Vittorio Orlandi, dal Consiglio di Fise Lombardia. Un ringraziamento speciale va alla Commissione Giovani Cavalli di Fise Lombardia (Rossella Olgiati, Marco Perego, Lorenzo Parillo, Fabrizio Sonzogni e Cristiano Zappa) per la perfetta organizzazione di questo riuscitissimo evento.

Fonte: Comunicato stampa CR Lombardia