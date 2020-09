La Coppa delle Regioni Irha-Fise 2020 al Salone

Bologna, 9 settembre 2020 – Il Reining italiano in Fiera a Cremona, l’11 settembre manda in scena la Coppa delle Regioni IRHA-FISE, evento a porte chiuse e secondo i Protocolli Coni-Fise, in linea con i DPCM vigenti.

La Coppa delle Regioni, istituita dal Board Irha quasi vent’anni fa, è un Trofeo a squadre che negli anni è diventato particolarmente sentito e partecipato dagli atleti di tutte le regioni, anche perché rappresenta l’occasione di vivere la magia di una team competition in uno sport altrimenti fortemente individuale.

Quest’anno, grazie alla partnership con il gruppo Elementa, la Coppa delle Regioni metterà in palio ben 20mila euro, il doppio degli anni precedenti, di cui ottomila per la Regione Champion e cinque e tremila per il resto del podio; ma vi saranno anche premi importanti per i top score assoluti realizzati dai singoli, il che farà senza dubbio alzare l’asticella della competizione.

Regione detentrice del titolo 2019 è l’Emilia Romagna (Arer) che con il Team Abracadabra guidato dal coach Angelo Benedusi, ha vinto la scorsa edizione disputatasi in Piemonte.

Il Trofeo prevede squadre composte da un massimo di 7 atleti, capitanate da un Tecnico Federale di III livello. Gli atleti possono competere ognuno in una delle sedici categorie previste e gareggiano secondo la propria la residenza sportiva Fise. Il sistema di punteggi della Coppa va ad incrociare la prestazione del singolo con il numero dei partecipanti effettivi di quella categoria, per cui la Coppa si disputa veramente “all’ultimo go” e la suspense rimane alta fino alla fine.

A partire dalla scorsa edizione, Irha ha inoltre fatto realizzare un prestigioso Trofeo “itinerante” di grandi dimensioni, che analogamente a quanto avviene per i major event del reining in tutto il mondo, viene custodito dai Campioni in carica per l’intera stagione e poi rimesso in palio, aggiungendo ogni volta una targa che ricorda le regioni e le squadre che lo hanno vinto nel corso degli anni.

Le gare di Coppa delle Regioni Irha-Fise si svolgeranno quest’anno tutte nella giornata di venerdì 11 settembre e così come tutto il resto della manifestazione potranno essere seguite comodamente da casa tramite il nuovo e potenziato livestreaming in HD offerto dal Salone del Cavallo Americano.