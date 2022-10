San Giovanni: un italiano tra gli stranieri

San Giovanni in Marignano, domenica 30 ottobre 2022 – Quattordici concorrenti in barrage, un solo italiano, tre tedeschi nelle prime tre posizioni. Questo in sintesi il bilancio del Gran Premio dello Csi a due stelle andato in scena oggi all’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano.

La supremazia tedesca è stata firmata da Richard Vogel su Looping Luna, da Joerne Sprehe su Hot Easy e da Michael Viehweg su Contario. L’unico binomio azzurro in barrage è invece italiano al cento per cento: si tratta infatti della coppia composta dal cavaliere veneto Fabio Brotto in sella a Doha delle Roane, cavallo nato e allevato nell’allevamento dello stesso Fabio Brotto, per l’appunto Le Roane.

Doha è nato nel 2013, figlio di Cristo x Ahorn Z, e nel 2022 ha cominciato ad affrontare le prime gare davvero impegnative della sua carriera di saltatore: oggi ha portato a termine un’ottima prestazione chiudendo senza errori anche il barrage; Fabio Brotto giustamente non ha voluto costringerlo a un ritmo troppo spinto e così il cronometro gli ha dato il 9° posto finale a circa otto secondi di distacco dal vincitore.

Dunque il cavaliere azzurro porta un altro dei suoi prodotti nelle gare di alto livello: dopo R-Gitana, Master Erg delle Roane, New Zealand delle Roane, Vanità delle Roane e Vaniglia delle Roane, solo per citare i nomi di maggior successo.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://equiresults.com/competition/9124/214834/results