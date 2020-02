Una giornata di bell’azzurro

Bologna, venerdì 28 febbraio 2020 – Una grande quantità di cavalieri italiani è impegnata durante questo fine settimana in numerosi concorsi internazionali da due fino a cinque stelle, da Csi a Csio. Oggi è stata una giornata importante per tutti loro: nei concorsi che finiranno domenica i cavalli destinati al Gran Premio probabilmente domani riposeranno, quindi oggi è stata giornata di test significativi. E i risultati in diversi casi sono stati di grade rilievo. A Vilamoura per esempio (Portogallo, Csi a tre stelle) oggi è stato il giorno di Roberto Turchetto: il cavaliere lombardo ha vinto la gara grossa (1.45 mista) in sella ad Adare con una prestazione favolosa anche perché in barrage è riuscito a lasciarsi alle spalle di cinque decimi di secondo un avversario che sul cronometro è davvero difficilmente superabile, vale a dire la britannica Laura Renwick su Arkuga. Ma non solo questo: in sella a Baron, il cavaliere azzurro ha conquistato anche la quarta posizione nella gara media (1.40 a tempo) terminando senza errori alle spalle del terzetto di testa (vincitore l’olandese Johnny Pals su Excentriek e al 2° posto ancora Laura Renwick questa volta su Anvil’s Every Little Helps).

A Oliva (Spagna, Csi a tre stelle) oggi ha brillato in particolare Giulia Martinengo Marquet: in sella a Princy 4° posto nella gara grossa (1.45, fasi consecutive, qualifica per il Gran Premio) a solo un secondo di distacco dal vincitore, il numero uno del mondo Steve Guerdat su Ulysse des Forets, mentre in sella a E. Adore Joh la nostra campionessa ha chiuso senza errori la gara media (1.40 a tempo) classificandosi all’8° posto.

Sempre in Spagna, a Vejer de la Frontera (Csi a quattro stelle), terzo concorso del Circuito del Sol 2020, bella prestazione di Antonio Alfonso su Donanso nella gara più difficile del giorno (1.50 mista): un punto di penalità per aver superato il tempo massimo nel percorso base e 14° posto, proprio davanti al giapponese Mike Kawai in sella al ‘nostro’ indimenticabile Tokyo du Soleil; anche Filippo Codecasa su Giulio ha chiuso senza errori e con un punto sul tempo (18°); Michael Cristofoletti invece su Whysol Cassia Pleasure è stato ottimo protagonista nella 1.45 a fasi consecutive con il 5° posto. Ancora Filippo Codecasa con un bel risultato in sella a Dinky Toy d’Hof Ten Bos nella 1.40 a difficoltà progressive: 4° posto per lui.

A Kronenberg (Olanda, Csi a due stelle) Filippo Tabarini ha portato a termine un’ottima prestazione nella gara media (1.40 a tempo) in sella ad Anita du Park occupando l’8° posizione senza errori; nella gara grossa (1.45 mista) Lorenzo de Luca è arrivato in barrage in sella a Kulana V terminando con due errori all’11° posto.

Il concorso più… stellato tuttavia è in Qatar, a Doha, cinque stelle appunto: ieri grande protagonista Emanuele Gaudiano con il 3° posto nella gara da 1.45 a fasi consecutive su Kingston, oggi identico piazzamento per Filippo Bologni su Diplomat (1.50 a tempo). Nella gara grossa odierna (1.55 mista) i due azzurri hanno montato Quilazio (Bologni) e Chalou (Gaudiano): rispettivamente 5 penalità in percorso base e 25° posto, 13 penalità in percorso base e 33° posto. Domani a Doha è l’ultimo giorno di gare: in calendario il Gran Premio quindi!