Tutti al Saggio e Campionato delle Scuole

Bologna, 27 ottobre 2022 – È iniziato il conto alla rovescia per il Saggio delle Scuole, la storica manifestazione federale dedicata all’equitazione giovanile con il più alto numero di edizioni, dall’esordio nel 1947 ad oggi e con un prestigioso Albo d’oro (disponibile QUI).

Dal 2019 l’evento è proposto in un nuovo formato multidisciplinare a 360 gradi, inserito nel “Progetto Scuole”, che segue la formazione degli allievi dalla Patente A fino al conseguimento dell’Autorizzazione a montare di 1° grado. Dopo il successo dell’edizione 2021 (è possibile consultare QUI i vincitori) dal 29 fino al 31 ottobre, presso le strutture dell’Arezzo Equestrian Centre, torna l’attesissima manifestazione nella versione 2.0 che prevedrà due categorie, con due relative classifiche: Il Saggio delle Scuole e il Campionato delle Scuole.

– Il Saggio delle Scuole, inserito nel Progetto Scuole e dunque riservato alle Scuole Federali di Sport Equestri, è proposto in un nuovo formato multidisciplinare, articolato in quattro prove: Presentazione, Team Dressage, Cross Country (opzionale) e Salto Ostacoli.

– Il Campionato delle Scuole, aperto a tutti i centri affiliati FISE, è un Concorso Completo a Squadre, con le tre prove classiche Dressage, Cross Country e Salto Ostacoli.

Numeri record per l’occasione: sono attese 45 squadre per la partecipazione al Saggio delle Scuole, 27 squadre per le prove del Campionato delle Scuole e 300 binomi impegnati nelle tre giornate di gara, che arriveranno da tredici Regioni italiane: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto.