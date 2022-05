La Fitetrec-Ante in Camino

Bologna, 24 maggio 2022 – Il 2022 è l’Anno Santo e la Fitetrec-Ante lo ha onorato con l’organizzazione del “Camino”. Con ben 12 cavalieri che, con i propri cavalli portati dall’Italia, hanno percorso circa 250 km per raggiungere la capitale della Galizia.

Un percorso iniziato il 15 maggio e terminato il 21 maggio, ricco di storia, tradizioni e di ruralità quello percorso dai cavalieri. Che hanno attraversato alcuni dei comuni più belli dell’Asturia e della Galizia. Dove le case in pietra, i tetti di ardesia e il verde dei prati riempiono gli occhi ai pellegrini che ogni anno seguono il percorso del Camino francese.

I punti tappa sono stati curati e organizzati dal centro ippico MMHorses, con la sua guida Mario Menici che da ben 24 anni compie questo viaggio. I luoghi interessati sono stati: Astorga, Ponferrada, Molinaseca, O Cebreiro, Portomarin, Samos, Melide, Pedrouzo e Santiago di Campostela.

Un’organizzazione curata. Che ha soddisfatto i cavalieri provenienti da varie regioni d’Italia come Lombardia, Toscana, Lazio e Calabria. E che ha vissuto uno dei momenti più alti quando, il sabato sera, sono stati ricevuti da Cecilia Pereira Marimòn (Comisaria do Xacobeo 2021) e da Francisco Sigul. Nell’eccezionale ospitalità organizzata dal Comune di Pistoia con l’Assessore al Turismo Alessandro Sabella.

Si guarda al futuro

Il Camino rientra in un grande progetto di turismo equestre internazionale che coinvolgerà l’Italia, la Francia e la Spagna. Un pellegrinaggio, partendo da San Pietro e passando per Pistoia e Carcassonne, raggiungerà ogni anno Santiago de Compostela. Una visione Federale sempre più ampia ed Europea. Che unisce sempre di più tutte le persone che amano il cavallo. Con questi obiettivi ben chiari nella propria mente, il Presidente Franco Amadio, ha dato il buon esempio. Ha infatti partecipato per la prima volta, all’impresa, compiuta a 24 anni dall’ultima.

Un particolare ringraziamento ai cavalli di varie razze e incroci che hanno dimostrato forza e cuore regalando a tutti i cavalieri un arrivo emozionante davanti alla Cattedrale.

