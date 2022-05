Fitetrec-Ante: il campionato fa tappa a Ferrara

Bologna, 14 maggio 2022 – Il prossimo weekend, 21 e 22 maggio, si svolgerà presso l’ippodromo a Ferrara la Tappa Regionale del Campionato di Monta da Lavoro Tradizionale Fitetrec-Ante, valevole per le qualifiche ai Campionati Italiani di settembre.

Il concorso vedrà la presenza all’ippodromo cittadino di numerosi cavalieri pluridecorati a livello nazionale ed europeo. Binomi provenienti dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia e dal Veneto.

Le competizioni prenderanno il via nella giornata di sabato dalle 9.00. Presso il ring centrale della struttura ferrarese si terrà la prova di Addestramento classico. Nel pomeriggio, dalle 14.30, sarà la volta della prova di Attitudine che darà dimostrazione di ciò che un buon cavallo da mandria è in grado di affrontare in campagna. Domenica, dalle 9.00, spazio alla prova di Abilità Cronometrata – la più ambita e apprezzata dal pubblico.

Otto le categorie che si susseguiranno nelle tre prove. La categoria Avviamento, Giovani Cavalli, Giovanissimi Cavalieri, Juniores, Amatori e la categoria regina della “Open”. Alla quale hanno aderito il pluridecorato Filippo Gozzi, Campione Europeo di Specialità, Ester Rutigliano bronzo e argento ai Campionati italiani di Alviano e Giulia Saccani, plurimedagliata ai Campionati italiani di Narni.

Una location d’eccezione

La location è stata scelta di proposito dall’Associazione Sportiva Dilettantistica del Tridente che da ormai 25 anni propone questa disciplina nel centro ippico di Ferrara. Una location “storica” quella dell’Ippodromo, che negli anni ’90 godeva di una grande vitalità. A distanza di 30 anni, l’appuntamentio Fitetrec-Ante torna come primo di una serie di eventi che vorranno far rivivere questa importante struttura.

Per informazioni: Asd Il Tridente 339.4991791

Fonte: comunicato stampa