Forlì-Cesena: le Giacche Verdi sono a cavallo

Forlì-Cesena, 18 gennaio 2022 – Una notizia di Ermanno Pasolini da Il Resto del Carlino, cronaca di Forlì.

E’ nato a Borghi il gruppo operativo delle ’Giacche Verdi Forlì-Cesena’ della Valle del Rubicone.

La sede si trova in una stanza della sala polivalente del comune dove si svolgono consiglio comunale e riunioni, in via De Amicis 16 ed è stata inaugurata alla presenza di Luigi Deluca vicesindaco di Borghi.

Vicesindaco, ma perché il gruppo provinciale delle Giacche Verdi ha scelto Borghi?

“Una parte del vecchio gruppo si è staccato da quello originario e ci ha chiesto se avevamo spazi disponibili per una sede operativa. Noi, ben felici, abbiamo risposto positivamente e gli abbiamo dato un ufficio nella sede del Centro operativo della Protezione Civile nello stabile della sala polivalente”.

Quale sarà il loro compito?

“Monitoraggio del territorio per quel che riguarda ambiente e animali. Poi molti di loro sono ispettori ambientali volontari e possono fare vigilanza in materia di raccolta e conferimento rifiuti, segnalazioni e sistema sanzionatorio. Questo sta iniziando ora con una apposita convenzione a titolo sperimentale”.

Quanti operatori conta e da chi è diretto il gruppo?

“E’ diretto da Letizia Mazzotti e conta circa 25 operatori, tutti volontari, che risiedono nelle province di Forlì-Cesena e Rimini essendo il nostro comune un territorio di confine”.

Quanto costerà annualmente al comune la loro presenza?

“Al momento è gratuita. Poi ci saranno piccoli contributi che verranno eventualmente attivati in base ai singoli progetti”.

Le Giacche Verdi lavoreranno indipendentemente o in sintonia con Carabinieri e polizia locale?

“Già ora collaborano con i Carabinieri Forestali e con la polizia locale dell’Unione dei comuni del Rubicone”.

Quando sono a disposizione del pubblico?

“Al momento sono presenti il sabato mattina”.

Quali benefici porteranno a Borghi?

“Una maggiore presenza di controllo del territorio e di supporto e soprattutto di grande aiuto alla popolazione che può avere bisogno di consigli per quello che riguarda gli animali e tutta la sentieristica. Il gruppo delle Giacche Verdi nasce come gruppo a cavallo. Questo è molto importante per il nostro territorio in quanto essendo zona di collina molti luoghi non si possono raggiungere con i mezzi a motore, ma a cavallo sì”.

E’ vero che coinvolgeranno anche i bambini?

“Sì. E siamo ben contenti perché sono persone determinate e stanno cercando di coinvolgere le persone di Borghi”.

Qui la pagina da cui abbiamo tratto la notizia