Arsiè, il Sindaco: “I cavalli saranno consegnati solo come Non Dpa”

Belluno, 31 marzo 2022 – Una questione di carte, tempistiche e destinazioni varie.

Ma per fortuna il Sindaco del Comune di Arsié, Luca Strappazzon, oggi ci ha telefonato apposta per aggiornarci sugli (ormai famosi!) nove cavalli più l’asino Feroce andati all’asta lunedì scorso.

“Voglio precisare” ha detto il Sindaco “che i cavalli usciranno dalla struttura presso cui sono ospitati e consegnati alla persona che li ha acquistati solamente quando sui loro documenti sarà registrata la destinazione: NON Destinati alla Produzione Alimentare, cosa che richiede qualche giorno in più a causa di tempi tecnici non modificabili”.

“Purtroppo su alcuni organi di stampa è uscita ancora la notizia che quattro di loro sarebbero andati al macello” continua Strappazzon, “ma si tratta di una deduzione errata a causa di quello che compare ancora sui documenti originali degli equidi e di cui noi abbiamo chiesto la modifica. Vigileremo su di loro, e ripeto: non usciranno dalle nostre mani senza la stampigliatura “Non Dpa” sui loro passaporti”.

Forse forse Balzak. Adone, Masaw Dr, Rabina, Moretta, Olga, i tre puledri ancora senza nome e l’asino Feroce hanno fatto bene a evadere in modo sistematico dai loro pascoli.

Così adesso non solo sono diventati famosi, ma…anche non commestibili!!!

E se l’idea viene da qualcuno di loro, state pur sicuri che viene da Feroce: perché gli asini sono sempre molto, molto saggi.