Ehv-1: un’altra vittima

Bologna 1 aprile 2023 – Con un comunicato ufficiale, la Fei informa che il cavallo risultato positivo all’Ehv-1 in Belgio non ce l’ha fatta. Riportiamo il testo della nota della Federazione Equestre Internazionale che sottolinea ancora una volta l’importanza dei protocolli di biosicurezza.

Desideriamo fornire alla comunità equestre una breve panoramica della situazione e delle misure adottate dalla FEI, in consultazione con il Comitato organizzatore e la Federazione nazionale belga, in relazione a un caso confermato di EHV-1 a Opglabbeek (BEL).

Il cavallo colpito, che aveva già lasciato l’impianto, al ritorno a casa ha presentato segni neurologici da EHV-1, successivamente confermati da un test EHV-1. Il cavallo è purtroppo deceduto oggi 31 marzo. La FEI sta seguendo ogni accertamento sulle circostanze del decesso.

Più di 30 cavalli che si ritiene possano essere venuti in contatto con il cavallo colpito (scuderizzati nella stessa area di stabulazione dal 22 marzo) sono stati bloccati nel database FEI come precauzione di sicurezza. Questo include anche tutti i cavalli che potrebbero aver già lasciato il luogo dell’evento.

Le persone responsabili (PR) sono state tutte informate, insieme alle rispettive Federazioni nazionali e ai capi veterinari nazionali (NHV).

Tutti i cavalli bloccati sono stati isolati e non potranno partecipare a nessun evento FEI fino a quando non avranno soddisfatto alcuni requisiti sanitari imposti per ridurre al minimo la potenziale trasmissione del virus, sia ai propri cavalli sia alla popolazione equina in generale. Le misure di biosicurezza obbligatorie comprendono l’isolamento per un minimo di 21 giorni, il rilevamento della temperatura rettale due volte al giorno e l’esecuzione di test di laboratorio per la ricerca del virus EHV-1. Il rilascio dall’isolamento può avvenire solo su consiglio di un veterinario e per poter essere “sbloccati” e avere accesso agli eventi FEI, i cavalli dovranno rispettare tutti i protocolli di ritorno alle competizioni e ottenere la revoca della restrizione da parte del Dipartimento Veterinario FEI.

Siamo grati per la vigilanza della comunità su tutte le questioni di biosicurezza e ribadiamo ancora una volta l’importanza dei Requisiti Sanitari del Cavallo e la necessità di soddisfare i Requisiti Sanitari del Cavallo tramite la FEI HorseApp per garantire la massima sicurezza a tutti i cavalli che gareggiano in eventi internazionali.

Tutte le informazioni relative ai requisiti sanitari dei cavalli sono disponibili nell’hub dedicato ai requisiti sanitari dei cavalli. Per qualsiasi domanda in merito, non esitate a contattare il Dipartimento Veterinario.