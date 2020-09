Le rubano una sella, la ritrova in vendita un anno dopo su un mercatino online

Ascoli Piceno, 19 settembre 2020 – La buona notizia arriva dalle Marche, grazie alla Polizia di Stato e alla determinazione di una studentessa di Ascoli Piceno cui era stata rubata la sella un anno fa.

Grazie alla sua denuncia e alle indagini della Polizia la sella è stata ritrovata: in un mercatino di vendite online.

Spiega la Questura di Ascoli nella sua nota ufficiale di ieri: “Lei, una 25enne che da poco ha ultimato gli studi, è appassionata di equitazione e, perciò, si era decisa ad acquistare quella sella dal valore di circa cinquemila euro, custodendola insieme ad altri attrezzi dentro un maneggio, poi razziato dai ladri. La donna non si è data per vinta decidendo di andare in Questura ad Ascoli Piceno per denunciare l’accaduto, quasi sognando che fornendo agli investigatori i particolari del materiale rubato prima o poi ne sarebbe tornata in possesso”.

Sogni ben fondati, come continua la nota: “E quella speranza è stata ripagata, poiché quando lei ha raccontato alla Squadra Mobile di avere visto tra le chat dei social un articolo in vendita su Facebook simile per manifattura alla sella rubata, gli investigatori si sono messi subito all’opera per evitare che la stessa venisse venduta. I poliziotti hanno interessato la Procura di Ascoli Piceno, che ha chiesto di effettuare alcuni accertamenti, riuscendo al termine degli stessi ad avere la conferma che quella era la sella da cercare. A quel punto, dopo aver individuato che chi la stava vendendo era nel trevigiano, sono andati a casa sua per recuperarla, scoprendo che lui non era il ladro ma l’aveva acquistata da un’altra persona, non ancora identificata ma che ha le ore contate”.

Come si è conclusa la vicenda, per il momento? “Nei giorni scorsi la giovane cavallerizza è stata convocata in Questura ad Ascoli Piceno dove, non riuscendo a trattenere l’emozione per la sella ritrovata, ha ringraziato gli agenti per l’impegno profuso e per averle permesso di percepire come, talvolta, i sogni si possano avverare”.

Morale della favola: occhio a quello che comprate di seconda mano, che sia online o dal vero.

E non perdete mai la speranza!

Fonte: Piceno Oggi. E qui un’altra notizia a tema.