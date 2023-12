Tre cavalli in fuga investiti e uccisi a Castel di Sangro

L’Aquila, 27 dicembre 2023 – Una notte nera quella tra il 25 e 26 dicembre al chilometro 13 della Fondovalle Alto Sangro, in Abruzzo. Tre cavalli sono rimasti uccisi nello scontro con una automobile e poi un autocarro. Erano fuggiti da un maneggio o allevamento della zona, uno di loro indossava ancora la capezza.

Impossibile evitarli per i mezzi a motore: sono comparsi all’improvviso nel buio, sono morti praticamente sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

Ferito il conducente del’autocarro coinvolto, che era rimasto bloccato all’interno del mezzo dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenuti per i rileivi di prammatica i Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona e il personale veterinario della Asl Avezzano- Sulmona-L’Aquila.

Per i proprietari dei tre cavalli c’è il rischio di una denuncia per omessa custodia, oltre al dolore di averli perduti in questo modo terribile.

Le evasioni dei nostri cavalli, purtroppo causate spesso in questo periodo dai mai abbastanza esecrati botti e fuochi artificiali ‘di stagione’, sono un vero incubo per ogni proprietario.

