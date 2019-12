Treni investono 2 cavalli, sanzionato il custode degli animali

Verbania, 20 dicembre 2019 – Due treni merci provenienti da direzioni opposte e transitanti ad alta velocità hanno investito due cavalli che erano finiti sui binari della linea Domodossola-Milano: è successo nella notte tra il il 18 e 19 dicembre, i due equini erano fuggiti dal loro recinto e hanno vagato sino al luogo dove sono stati poi travolti, e uccisi.

L’incidente ha causato un ritardo sulla linea di diverse ore e la soppressione di alcuni treni, il custode dei due cavalli è stato stato sanzionato per omessa custodia di animali e segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per omissione colposa, in relazione alla possibilità che si concretizzasse un disastro ferroviario.

L’uomo, un 39enne, non si era accorto della fuga degli animali.

Qui la fonte della notizia