Val di Sole, orso attacca una puledra: salvata dal branco e dallo stallone

Ha scritto sulla sua pagina Facebook Nora Sani, la proprietaria della puledra:

“Il suo branco e lo stallone soprattutto sono riusciti a salvarle la vita, ma le ferite sono molto gravi. Nella carne il segno profondo dei denti e le unghiate. Abbiamo già avuti attacchi da lupo, e per questo abbiamo preso dei cani Maremmani. L’attacco da orso però per noi è una novità”.

Nora Sani, il suo compagno e i loro due bambini vivono lì, in montagna, dove non prende il telefono. Un po’ di preoccupazione comincia a farsi strada anche nel loro animo di gente abituata ai ritmi e alle leggi della natura.

Ha detto il sindaco di Mezzana, Giacomo Redolfi. “Quel che è successo si inserisce nella criticità che stiamo vivendo in valle. Se non troveremo una soluzione strutturale, se non metteremo mano al piano di ripopolamento degli orsi, allora questi eventi purtroppo si faranno più numerosi. Per ora si è trattato di attacchi ad animali di allevamento, ma bisogna anche porre l’attenzione sulle persone che vivono sulle malghe. Può sempre accadere l’irreparabile. Non vogliamo fare allarmismo, anche perché in questa criticità noi ci viviamo tutti i giorni. Però è corretto dire che siamo preoccupati”.

Fonte della notizia: RaiNews.it