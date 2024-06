I re-wild aiutano la scienza

Bologna, 23 giugno 2024 – In occasione del XXXIII Congresso della Società Italiana di Parassitologia, tenutosi a Padova dal 18 al 21 giugno 2024, il professor Genchi dell’Università di Parma ha presentato un innovativo studio sulla parassitologia dei cavalli inselvatichiti – i re-wild – in Italia. Questo lavoro, frutto della tesi di laurea della dr.ssa Martina Piombo, ha preso forma grazie al tutoraggio da parte della dr.ssa Evelina Isola, co-fondatrice insieme a Paola Marinari del progetto “Wild Horsewatching – I Cavalli Selvaggi dell’Aveto”. Fondamentale per la realizzazione dello studio è stata la lungimiranza del prof. Genchi, che ha immediatamente mostrato interesse per l’argomento.

I risultati rappresentano il primo studio parassitologico condotto per più di un anno su cavalli inselvatichiti nel nostro paese, segnando un importante traguardo scientifico.

Condotto nel Parco Naturale Regionale dell’Aveto, in Liguria, lo studio ha esaminato la dispersione delle uova di strongili gastrointestinali e ascaridi e le dinamiche di trasmissione dei parassiti in una popolazione di cavalli selvaggi non trattati. I risultati hanno rivelato che, nonostante alcune infestazioni elevate, nessun cavallo ha mostrato segni clinici osservabili e non sono stati registrati decessi durante l’intero periodo di studio (14 mesi).

Questo importante studio è stato possibile grazie al protocollo di identificazione dei singoli individui re-wild elaborato da Isola e utilizzato durante i monitoraggi precedenti per le tesi del DISTAV (Università di Genova). Le ricerche portate avanti dall’Università di Genova con il supporto scientifico del prof. Sebastiano Salvidio e il lavoro dei numerosi studenti che dal 2016 hanno scelto i cavalli inselvatichiti dell’Aveto come oggetto delle loro tesi continuano a contribuire significativamente alla comprensione della biologia e delle dinamiche di questa popolazione unica.

Il progetto, fondato da Isola e Marinari, ha svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare e coinvolgere la comunità scientifica e il pubblico sullo studio dei cavalli in natura proprio grazie ai re-wild dell’Aveto.

I risultati presentati al congresso non solo offrono nuove conoscenze sulla gestione dei parassiti nei cavalli selvaggi, inoltre potrebbero aiutare a comprendere meglio come approcciare i trattamenti selettivi mirati in un contesto di resistenza ai farmaci antiparassitari.

Questo studio apre la strada a futuri lavori di ricerca e dimostra l’importanza della collaborazione tra istituzioni accademiche, progetti di conservazione e la dedizione degli studenti.

Info

Sul lavoro “Parasite dynamics in feral horses throughout one calendar year” presentato al XXXIII Congresso della Società Italiana di Parassitologia: Prof. Genchi marco.genchi@unipr.it

Sul progetto “Wild Horsewatching – I Cavalli Selvaggi dell’Aveto” e possibilità di tirocini: Dr.ssa Evelina Isola evelina.isola@gmail.com icavalliselvaggidellaveto@gmail.com tel. 347 3819395 https://www.icavalliselvaggidellaveto.com/

Fonte: XXXIII Congresso della Società Italiana di Parassitologia, Padova, 18-21 giugno 2024