Il Bischerotto Tour: un piacere alla seconda edizione

Bologna, 24 aprile 2023 – Un viaggio all’insegna del piacere che s’intitola “Dal canto alla poesia”. Un percorso tra le colline toscane dal Teatro del Silenzio di Lajatico, paese natio di Andrea Bocelli, all’antico borgo di Bolgheri, terra di Giosuè Carducci. Il tutto accompagnati da una mascotte, il Bischerotto, che porta nella sua stessa essenza – si tratta di un biscotto, il cantuccio di Prato – la dolcezza…

L’associazione ASD La Ciompa di Prato da anni è dedita alla divulgazione del “piacere del mondo equestre”, organizza la seconda edizione del Bischerotto Tour, quasi 100 chilometri in carrozza con il contributo dei paradriver. Un evento che non parla solo dell’aspetto sportivo, ma anche e soprattutto di promozione del rispetto e dell’amore verso il cavallo come compagno di avventure e stile di vita.

L’attenzione per la tradizione e la cultura, la condivisione di spazi ristretti, dove è fondamentale la comunicazione e la collaborazione, favoriscono percorsi di integrazione e valorizzazione delle capacità della persona. Con un impatto positivo sull’autostima e la disponibilità al lavoro di gruppo.

Per tale motivo nasce la collaborazione con il Viaggio Paradriving Toscano organizzato da ASD Liberamente Natural di Pomarance. Con il fine di favorire l’inclusione, coinvolgendo alcuni ragazzi affetti da disabilità nella conduzione delle carrozze e rendendo partecipi alcune scolaresche dei territori toccati dal viaggio per sensibilizzare i giovani alla diversità.

Il mondo degli attacchi ha in sé molti aspetti utili per oltrepassare i limiti fisici, relazionali e culturali che impediscono relazioni e apprendimenti corretti.

In questo contesto sono coinvolte anche persone Over 65, che con la loro conoscenza del territorio e dei mestieri dell’ambiente rurale, apporteranno un grande arricchimento e contributo al progetto.

Questo splendido viaggio partito ieri, 23 aprile, proseguirà fino al 25, tempo necessario per coprire i quasi 100 km. La partenza è stata simbolicamente da Prato, ma ufficialmente dal Teatro del Silenzio di Lajatico, attraversando le riserve naturali di Caselli e Monterufoli, per arrivare a Bolgheri. Percorrendo a ritroso il famoso viale dei tigli si arriverà a Castagneto Carducci .

Per la realizzazione del progetto si ringrazia con piacere Fitetrec, Fise toscana, GIA (Gruppo Italiano Attacchi), i 5 comuni che tocca, le numerose associazioni del territorio che faranno fare un pezzo del viaggio a bambini speciali e gli sponsor.

Per info: Mirko Belli 349.4745827

Fonte: comunicato stampa